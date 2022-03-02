https://tr.sputniknews.com/20220302/urunler-sinir-kapilarindan-geri-dondu-adanada-domates-fiyati-bir-haftada-4-liraya-dustu-1054371932.html

Ürünler sınır kapılarından geri döndü: Adana'da domates fiyatı bir haftada 4 liraya düştü

Ürünler sınır kapılarından geri döndü: Adana'da domates fiyatı bir haftada 4 liraya düştü

Türkiye’nin narenciye ve domatesinin büyük bir bölümünün ihraç edildiği Rusya ve Ukrayna, Donbass operasyonunun 7. günü nedeniyle ürünlerin fiyatları da yüzde... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T15:35+0300

2022-03-02T15:35+0300

2022-03-02T15:35+0300

yaşam

adana

domates

ihracat

rusya

ukrayna

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Domates yüklü TIR'lar sınır kapılarından dönerken geçen haftalarda 15-20 liradan satılan domates bugün Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde 4 ile 7 lira arasından satılıyor.Portakal 2 lira, mandalina 1 lira 75 kuruş, enterdonat limon 4, mayer limon ise 60-70 kuruştan alıcı buluyor.Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, geri dönen tırlardaki ürünlerin iç piyasaya girdiğini belirterek, "İç piyasanın bunu kaldırması mümkün değil. Geçen hafta 25 liraya kadar çıkan domates şimdi 4 ile 7 lira arasında. Bu da üreticiyi de mağdur ettiği gibi ihracat yapan arkadaşlarımızı zora soktu” diye konuştu.Fiyatların daha da düşeceğini aktaran Batman, “Bu ürünler zaten savaş bölgelerine gidiyordu ancak şu anda gitmiyor. Fiyatlar daha da aşağı çekilecek. Vatandaşı fiyatlar sevindirecek ancak marketlerin denetim altına girmesi lazım. Ürünler eğer hale girerse bu da denetlenirse fiyatlar düşer. Eğer denetim olmazsa vatandaşlar yine fahiş fiyatlardan ürün alacak” dedi.

adana

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adana, domates, ihracat, rusya, ukrayna