https://tr.sputniknews.com/20220302/urunler-sinir-kapilarindan-geri-dondu-adanada-domates-fiyati-bir-haftada-4-liraya-dustu-1054371932.html
Ürünler sınır kapılarından geri döndü: Adana'da domates fiyatı bir haftada 4 liraya düştü
Ürünler sınır kapılarından geri döndü: Adana'da domates fiyatı bir haftada 4 liraya düştü
Türkiye’nin narenciye ve domatesinin büyük bir bölümünün ihraç edildiği Rusya ve Ukrayna, Donbass operasyonunun 7. günü nedeniyle ürünlerin fiyatları da yüzde... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T15:35+0300
2022-03-02T15:35+0300
2022-03-02T15:35+0300
yaşam
adana
domates
ihracat
rusya
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Domates yüklü TIR'lar sınır kapılarından dönerken geçen haftalarda 15-20 liradan satılan domates bugün Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde 4 ile 7 lira arasından satılıyor.Portakal 2 lira, mandalina 1 lira 75 kuruş, enterdonat limon 4, mayer limon ise 60-70 kuruştan alıcı buluyor.Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, geri dönen tırlardaki ürünlerin iç piyasaya girdiğini belirterek, "İç piyasanın bunu kaldırması mümkün değil. Geçen hafta 25 liraya kadar çıkan domates şimdi 4 ile 7 lira arasında. Bu da üreticiyi de mağdur ettiği gibi ihracat yapan arkadaşlarımızı zora soktu” diye konuştu.Fiyatların daha da düşeceğini aktaran Batman, “Bu ürünler zaten savaş bölgelerine gidiyordu ancak şu anda gitmiyor. Fiyatlar daha da aşağı çekilecek. Vatandaşı fiyatlar sevindirecek ancak marketlerin denetim altına girmesi lazım. Ürünler eğer hale girerse bu da denetlenirse fiyatlar düşer. Eğer denetim olmazsa vatandaşlar yine fahiş fiyatlardan ürün alacak” dedi.
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adana, domates, ihracat, rusya, ukrayna
Ürünler sınır kapılarından geri döndü: Adana'da domates fiyatı bir haftada 4 liraya düştü
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Türkiye’nin narenciye ve domatesinin büyük bir bölümünün ihraç edildiği Rusya ve Ukrayna, Donbass operasyonunun 7. günü nedeniyle ürünlerin fiyatları da yüzde 60 oranında düştü. Adana'da domatesin kilosu 4 liradan alıcı buldu.
Domates yüklü TIR'lar sınır kapılarından dönerken geçen haftalarda 15-20 liradan satılan domates bugün Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde 4 ile 7 lira arasından satılıyor.
Portakal 2 lira, mandalina 1 lira 75 kuruş, enterdonat limon 4, mayer limon ise 60-70 kuruştan alıcı buluyor.
Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, geri dönen tırlardaki ürünlerin iç piyasaya girdiğini belirterek, "İç piyasanın bunu kaldırması mümkün değil. Geçen hafta 25 liraya kadar çıkan domates şimdi 4 ile 7 lira arasında. Bu da üreticiyi de mağdur ettiği gibi ihracat yapan arkadaşlarımızı zora soktu” diye konuştu.
Fiyatların daha da düşeceğini aktaran Batman, “Bu ürünler zaten savaş bölgelerine gidiyordu ancak şu anda gitmiyor. Fiyatlar daha da aşağı çekilecek. Vatandaşı fiyatlar sevindirecek ancak marketlerin denetim altına girmesi lazım. Ürünler eğer hale girerse bu da denetlenirse fiyatlar düşer. Eğer denetim olmazsa vatandaşlar yine fahiş fiyatlardan ürün alacak” dedi.