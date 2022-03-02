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https://tr.sputniknews.com/20220302/zeytinliklerin-maden-sahasi-olma-kararina-tepki-bodrumda-yasayanlar-nereden-su-icecekler-1054389754.html
Zeytinliklerin maden sahası olma kararına tepki: Bodrum’da yaşayanlar nereden su içecek?
Zeytinliklerin maden sahası olma kararına tepki: Bodrum’da yaşayanlar nereden su içecek?
Çevreci avukat Arif Ali Cangı, Zeytinliklerin maden sahası olma kararı hakkında Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirmelerde bulundu. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T22:56+0300
2022-03-03T12:23+0300
zeytin
zeytin ağacı
maden
bodrum
milas
görüş
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Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle birlikte tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarında madencilik faaliyetlerinin önü açılınca ilk akla gelen yer termik santral alanına dahil edilmek istenen zeytin ağaçlarının olduğu Milas’taki Akbelen Ormanı oldu. Çevreci avukat Arif Ali Cangı, Akbelen ormanının ekolojik koridor olduğunu belirterek "Maden işletmesi olursa o kaynağın kuruma riski var ve kurumayan tarafları da maden atıklarından dolayı kirlenme riski var. Bodrum’da yaşayanlar nereden su içecekler bilemiyorum" dedi. İşte Cangı’nın anlattıklarından satırbaşları:“Yeniköy ve Kemerköy termik santraline kömür sağlamak için İkizköylülerin Işıkdere mahallesi daha önce kamulaştırılmış ve o alan şuan maden sahası durumunda köy tamamen ortadan kaldırılmış vaziyette. Oradaki kömür tükenince Akbelen ormanlarının altındaki kömürü çıkartmak istiyorlar. Bu işlemler yapılırken hiçbir çevre değerlendirilmesi yapılmıyor. 2014 yılında özelleştirme yapılırken söz verilmiş ÇED muafiyeti var. Buradaki maden sahaları ve termik santralleri için şeklinde. ÇED yönetmeliğinin 2. ve 3. maddesi kapsamında olduğu varsayılıyor, ki o da hukuka aykırı onun için ayrıca dava açtık. Bu kapsamda Akbelen ormanı maden ocağı haline getirilmeye çalışıyor. İkizköylüler artık Işıkdere Mahallesini de kaybedince, madenin ovaya ve ormana geldiğini görünce 'yeter artık' demişler. Şu anda Akbelen ormanına ve ovalarına sahip çıkıyorlar."'Orası ekolojik koridor'"Akbelen ormanının en önemli özelliklerinden bir tanesi o bölgedeki orman alanlarının birbirlerine geçişini sağlayan ekolojik koridor niteliğinde ve aynı zamanda yeraltı sularının da geçiş noktası olduğu ortaya çıktı. Bodrum havalimanına su sağlayan su kuyuları Akbelen ormanının altından geçiyor. Maden işletmesi olursa o kaynağın kuruma riski var ve kurumayan tarafları da maden atıklarından dolayı kirlenme riski var. Bodrum’da yaşayanlar nereden su içecekler bilemiyorum. Bölgenin tüm hayatını etkileyecek bir durumla karşı karşıyayız. Sadece 78 dönümlük Akbelen ormanının ağaçlarını korumak değil mesele, mesele bütün bölgenin ekosistemin korunması anlamına geliyor.”
https://tr.sputniknews.com/20220301/tunc-soyer-zeytin-agaclarina-maden-ocagi-hanceri-saplamak-gelecegimize-ihanettir-1054347919.html
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Atilla Güner
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zeytin, zeytin ağacı, maden, bodrum, milas

Zeytinliklerin maden sahası olma kararına tepki: Bodrum’da yaşayanlar nereden su içecek?

22:56 02.03.2022 (güncellendi: 12:23 03.03.2022)
© AAzeytinlik, zeytin ağacı
zeytinlik, zeytin ağacı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© AA
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
Çevreci avukat Arif Ali Cangı, Zeytinliklerin maden sahası olma kararı hakkında Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirmelerde bulundu.
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle birlikte tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarında madencilik faaliyetlerinin önü açılınca ilk akla gelen yer termik santral alanına dahil edilmek istenen zeytin ağaçlarının olduğu Milas’taki Akbelen Ormanı oldu.
Çevreci avukat Arif Ali Cangı, Akbelen ormanının ekolojik koridor olduğunu belirterek "Maden işletmesi olursa o kaynağın kuruma riski var ve kurumayan tarafları da maden atıklarından dolayı kirlenme riski var. Bodrum’da yaşayanlar nereden su içecekler bilemiyorum" dedi.
İşte Cangı’nın anlattıklarından satırbaşları:
“Yeniköy ve Kemerköy termik santraline kömür sağlamak için İkizköylülerin Işıkdere mahallesi daha önce kamulaştırılmış ve o alan şuan maden sahası durumunda köy tamamen ortadan kaldırılmış vaziyette. Oradaki kömür tükenince Akbelen ormanlarının altındaki kömürü çıkartmak istiyorlar. Bu işlemler yapılırken hiçbir çevre değerlendirilmesi yapılmıyor. 2014 yılında özelleştirme yapılırken söz verilmiş ÇED muafiyeti var. Buradaki maden sahaları ve termik santralleri için şeklinde. ÇED yönetmeliğinin 2. ve 3. maddesi kapsamında olduğu varsayılıyor, ki o da hukuka aykırı onun için ayrıca dava açtık. Bu kapsamda Akbelen ormanı maden ocağı haline getirilmeye çalışıyor. İkizköylüler artık Işıkdere Mahallesini de kaybedince, madenin ovaya ve ormana geldiğini görünce 'yeter artık' demişler. Şu anda Akbelen ormanına ve ovalarına sahip çıkıyorlar."

'Orası ekolojik koridor'

"Akbelen ormanının en önemli özelliklerinden bir tanesi o bölgedeki orman alanlarının birbirlerine geçişini sağlayan ekolojik koridor niteliğinde ve aynı zamanda yeraltı sularının da geçiş noktası olduğu ortaya çıktı. Bodrum havalimanına su sağlayan su kuyuları Akbelen ormanının altından geçiyor. Maden işletmesi olursa o kaynağın kuruma riski var ve kurumayan tarafları da maden atıklarından dolayı kirlenme riski var. Bodrum’da yaşayanlar nereden su içecekler bilemiyorum. Bölgenin tüm hayatını etkileyecek bir durumla karşı karşıyayız. Sadece 78 dönümlük Akbelen ormanının ağaçlarını korumak değil mesele, mesele bütün bölgenin ekosistemin korunması anlamına geliyor.”
zeytin ağacı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
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1 Mart, 23:31
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