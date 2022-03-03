https://tr.sputniknews.com/20220303/18-ilde-subesi-bulunan-guzellik-merkezine-dolandiricilik-operasyonu-43-kisi-gozaltina-alindi-1054402047.html

18 ilde şubesi bulunan güzellik merkezine dolandırıcılık operasyonu: 43 kişi gözaltına alındı

18 ilde şubesi bulunan güzellik merkezine dolandırıcılık operasyonu: 43 kişi gözaltına alındı

Kırşehir merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Konya, Gaziantep, Diyarbakır başta olmak üzere 18 ilde güzellik firmasına yönelik düzenlenen... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T15:45+0300

2022-03-03T15:45+0300

2022-03-03T15:46+0300

türkiye

dolandırıcılık

güzellik merkezi

istanbul

operasyon

polis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054402008_0:51:951:586_1920x0_80_0_0_4905001a6c114fc77402d22e924abe51.jpg

Merkezi İstanbul'da bulunan ve ülke genelinde de şubeleri olan bir güzellik firmasına 'Dolandırıcılık' yapıldığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.Şüphelilerin kendilerini farklı sıfatlarla tanıtarak güzellik merkezine gelen kişilere 'abonelik' adı altında sözleşme imzalatıp dolandırdığı tespit edildi. Çoğunu kadınların oluşturduğu ve yönetici kadronun da aralarında yer aldığı 43 kişi, polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler; polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220222/dolandiricilarin-yeni-yontemi-elektrik-faturalari-zamlara-dur-demek-icin-bir-imza-da-sen-at-1054118146.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolandırıcılık, güzellik merkezi, istanbul, operasyon, polis