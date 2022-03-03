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18 ilde şubesi bulunan güzellik merkezine dolandırıcılık operasyonu: 43 kişi gözaltına alındı
18 ilde şubesi bulunan güzellik merkezine dolandırıcılık operasyonu: 43 kişi gözaltına alındı
Kırşehir merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Konya, Gaziantep, Diyarbakır başta olmak üzere 18 ilde güzellik firmasına yönelik düzenlenen... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T15:45+0300
2022-03-03T15:46+0300
türkiye
dolandırıcılık
güzellik merkezi
istanbul
operasyon
polis
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Merkezi İstanbul'da bulunan ve ülke genelinde de şubeleri olan bir güzellik firmasına 'Dolandırıcılık' yapıldığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.Şüphelilerin kendilerini farklı sıfatlarla tanıtarak güzellik merkezine gelen kişilere 'abonelik' adı altında sözleşme imzalatıp dolandırdığı tespit edildi. Çoğunu kadınların oluşturduğu ve yönetici kadronun da aralarında yer aldığı 43 kişi, polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler; polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220222/dolandiricilarin-yeni-yontemi-elektrik-faturalari-zamlara-dur-demek-icin-bir-imza-da-sen-at-1054118146.html
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dolandırıcılık, güzellik merkezi, istanbul, operasyon, polis

18 ilde şubesi bulunan güzellik merkezine dolandırıcılık operasyonu: 43 kişi gözaltına alındı

15:45 03.03.2022 (güncellendi: 15:46 03.03.2022)
© AA18 ilde şubesi bulunan güzellik merkezine dolandırıcılık operasyonu: 43 kişi gözaltına alındı
18 ilde şubesi bulunan güzellik merkezine dolandırıcılık operasyonu: 43 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AA
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Kırşehir merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Konya, Gaziantep, Diyarbakır başta olmak üzere 18 ilde güzellik firmasına yönelik düzenlenen 'Dolandırıcılık' operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı.
Merkezi İstanbul'da bulunan ve ülke genelinde de şubeleri olan bir güzellik firmasına 'Dolandırıcılık' yapıldığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin kendilerini farklı sıfatlarla tanıtarak güzellik merkezine gelen kişilere 'abonelik' adı altında sözleşme imzalatıp dolandırdığı tespit edildi.
Çoğunu kadınların oluşturduğu ve yönetici kadronun da aralarında yer aldığı 43 kişi, polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler; polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
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