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6 liderin mart buluşmasına DEVA Partisi ev sahipliği yapacak
6 liderin mart buluşmasına DEVA Partisi ev sahipliği yapacak
CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderleri her ay bir araya gelecek. Mart buluşmasında liderleri DEVA Partisi... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı'na imza koyan CHP, İyi Parti, SP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve DP liderleri, her ay hem güncel meseleleri hem de yeni sisteme geçiş sürecinin detaylarını değerlendirmek üzere altılı olarak bir araya gelmeyi sürdürecek.Edinilen bilgiye göre, liderler buluşmasında 'parti isimlerine' göre alfabetik sıra kriterine göre ev sahipliği üstlenilecek. Bu çerçevede mart ayındaki buluşmada liderleri DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ağırlayacak.Seçim sonrası aşamalar da görüşülecekAltı liderli çalışma yemeği formatındaki ilk buluşma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine gerçekleşmişti. Altı lider bu ay bir kez daha aynı masa etrafında buluşacak.Bu konu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Sunum ve İmza Töreni’nde liderlerin yaptıkları sohbette gündeme geldi. Babacan'ın ev sahipliğinde buluşulmasına karar verildi. Milliyet gazetesinin haberine göre toplantıda liderler güncel gelişmelerin yanı sıra, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş sürecinin yol haritası, bu süreçte hangi çalışmaların yapılması gerektiği, seçim öncesinden seçim sonrasına hangi aşamaların ne şekilde hayata geçirileceği aşama aşama detaylı ele alınacak.Öte yandan önümüzdeki süreçte altı parti arasında kesintisiz iletişimi sağlayacak ve çalışmalarda bir anlamda sekreterya görevini üstlenecek bir komisyonun oluşturulmasının da planlandığı, söz konusu komisyonda her partiden birer genel başkan yardımcısının yer alacağı belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220228/6-muhalefet-parti-lideri-guclendirilmis-parlamenter-sistem-metnini-acikliyor-1054294930.html
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seçim, muhalefet, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı

6 liderin mart buluşmasına DEVA Partisi ev sahipliği yapacak

11:50 03.03.2022
© AA / Barış OralCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" sunumu ve imza törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem sunumu ve imza törenine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AA / Barış Oral
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CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderleri her ay bir araya gelecek. Mart buluşmasında liderleri DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ağırlayacak.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı'na imza koyan CHP, İyi Parti, SP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve DP liderleri, her ay hem güncel meseleleri hem de yeni sisteme geçiş sürecinin detaylarını değerlendirmek üzere altılı olarak bir araya gelmeyi sürdürecek.
Edinilen bilgiye göre, liderler buluşmasında 'parti isimlerine' göre alfabetik sıra kriterine göre ev sahipliği üstlenilecek. Bu çerçevede mart ayındaki buluşmada liderleri DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ağırlayacak.

Seçim sonrası aşamalar da görüşülecek

Altı liderli çalışma yemeği formatındaki ilk buluşma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine gerçekleşmişti. Altı lider bu ay bir kez daha aynı masa etrafında buluşacak.
Bu konu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Sunum ve İmza Töreni’nde liderlerin yaptıkları sohbette gündeme geldi. Babacan'ın ev sahipliğinde buluşulmasına karar verildi. Milliyet gazetesinin haberine göre toplantıda liderler güncel gelişmelerin yanı sıra, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş sürecinin yol haritası, bu süreçte hangi çalışmaların yapılması gerektiği, seçim öncesinden seçim sonrasına hangi aşamaların ne şekilde hayata geçirileceği aşama aşama detaylı ele alınacak.
Öte yandan önümüzdeki süreçte altı parti arasında kesintisiz iletişimi sağlayacak ve çalışmalarda bir anlamda sekreterya görevini üstlenecek bir komisyonun oluşturulmasının da planlandığı, söz konusu komisyonda her partiden birer genel başkan yardımcısının yer alacağı belirtiliyor.
6 parti lideri, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnini imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
POLİTİKA
6 parti lideri, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnini imzaladı
28 Şubat, 13:57
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