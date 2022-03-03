https://tr.sputniknews.com/20220303/6-liderin-mart-bulusmasina-deva-partisi-ev-sahipligi-yapacak---1054389375.html

6 liderin mart buluşmasına DEVA Partisi ev sahipliği yapacak

6 liderin mart buluşmasına DEVA Partisi ev sahipliği yapacak

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderleri her ay bir araya gelecek. Mart buluşmasında liderleri DEVA Partisi... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T11:50+0300

2022-03-03T11:50+0300

2022-03-03T11:50+0300

türkiye

seçim

muhalefet

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

millet ittifakı

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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı'na imza koyan CHP, İyi Parti, SP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve DP liderleri, her ay hem güncel meseleleri hem de yeni sisteme geçiş sürecinin detaylarını değerlendirmek üzere altılı olarak bir araya gelmeyi sürdürecek.Edinilen bilgiye göre, liderler buluşmasında 'parti isimlerine' göre alfabetik sıra kriterine göre ev sahipliği üstlenilecek. Bu çerçevede mart ayındaki buluşmada liderleri DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ağırlayacak.Seçim sonrası aşamalar da görüşülecekAltı liderli çalışma yemeği formatındaki ilk buluşma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine gerçekleşmişti. Altı lider bu ay bir kez daha aynı masa etrafında buluşacak.Bu konu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Sunum ve İmza Töreni’nde liderlerin yaptıkları sohbette gündeme geldi. Babacan'ın ev sahipliğinde buluşulmasına karar verildi. Milliyet gazetesinin haberine göre toplantıda liderler güncel gelişmelerin yanı sıra, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş sürecinin yol haritası, bu süreçte hangi çalışmaların yapılması gerektiği, seçim öncesinden seçim sonrasına hangi aşamaların ne şekilde hayata geçirileceği aşama aşama detaylı ele alınacak.Öte yandan önümüzdeki süreçte altı parti arasında kesintisiz iletişimi sağlayacak ve çalışmalarda bir anlamda sekreterya görevini üstlenecek bir komisyonun oluşturulmasının da planlandığı, söz konusu komisyonda her partiden birer genel başkan yardımcısının yer alacağı belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220228/6-muhalefet-parti-lideri-guclendirilmis-parlamenter-sistem-metnini-acikliyor-1054294930.html

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seçim, muhalefet, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı