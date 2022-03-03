https://tr.sputniknews.com/20220303/amazon-tum-fiziksel-magazalarini-kapatacagini-acikladi-1054395175.html
Amazon, tüm fiziksel mağazalarını kapatacağını açıkladı
Amazon, tüm fiziksel mağazalarını kapatacağını açıkladı
Amazon, 68 mağazasını kapatarak fiziksel satışı bitirmeye hazırlanıyor. Şirket, operasyon tarihinin henüz net olmadığını açıkladı. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T13:26+0300
2022-03-03T13:26+0300
2022-03-03T13:31+0300
amazon
dünya
mağaza
kapanma
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Amazon, ABD ve Birleşik Krallık'ta bulunan tüm fiziksel mağazalarını kapatmaya karar verdi. Kararla birlikte Amazon'un ABD ve Birleşik Krallık'taki 68 mağazası, belirlenen takvime göre kapatılacak.T24'ün aktardığı habere göre, Amazon, bu kapatmalarla ilgili takvimin henüz net olmadığını, detaylar netleştikçe şubelere yerleştirilecek pankartlarla müşterilerin bilgilendirileceğini söyledi.Amazon, fiziki mağazaları kapatmayı uzun zamandır düşünüyordu. Aslında bu mağazalar şirketin gelirleri ve müşteri ilişkileri için yapılan uzun soluklu bir deneydi. Amazon tarafından yapılan açıklama, bu deneyin sonuna gelindiğini ortaya koyuyor.İŞÇİLER FARKLI BİRİMLERE YÖNLENDİRİLECEKAmazon tarafından yapılan açıklamalarda, kapatılacak 68 mağazada çalışan işçilerin haklarının korunacağı ifade edildi. Açıklamaya göre dileyen işçiler farklı birimlere yönlendirecek ve çalışmaya devam edecekler. Dileyenlerse kıdem tazminatlarını alıp, Amazon'dan tamamen ayrılabilecekler.
https://tr.sputniknews.com/20220207/amazon-rekor-kirdi-sirketin-degeri-bir-gunde-190-milyar-dolar-yukseldi-1053545016.html
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amazon, mağaza, kapanma
Amazon, tüm fiziksel mağazalarını kapatacağını açıkladı
13:26 03.03.2022 (güncellendi: 13:31 03.03.2022) Abone ol
Amazon, 68 mağazasını kapatarak fiziksel satışı bitirmeye hazırlanıyor. Şirket, operasyon tarihinin henüz net olmadığını açıkladı.
Amazon, ABD ve Birleşik Krallık'ta bulunan tüm fiziksel mağazalarını kapatmaya karar verdi. Kararla birlikte Amazon'un ABD ve Birleşik Krallık'taki 68 mağazası, belirlenen takvime göre kapatılacak.
T24'ün aktardığı habere göre,
Amazon, bu kapatmalarla ilgili takvimin henüz net olmadığını, detaylar netleştikçe şubelere yerleştirilecek pankartlarla müşterilerin bilgilendirileceğini söyledi.
Amazon, fiziki mağazaları kapatmayı uzun zamandır düşünüyordu. Aslında bu mağazalar şirketin gelirleri ve müşteri ilişkileri için yapılan uzun soluklu bir deneydi. Amazon tarafından yapılan açıklama, bu deneyin sonuna gelindiğini ortaya koyuyor.
İŞÇİLER FARKLI BİRİMLERE YÖNLENDİRİLECEK
Amazon tarafından yapılan açıklamalarda, kapatılacak 68 mağazada çalışan işçilerin haklarının korunacağı ifade edildi. Açıklamaya göre dileyen işçiler farklı birimlere yönlendirecek ve çalışmaya devam edecekler. Dileyenlerse kıdem tazminatlarını alıp, Amazon'dan tamamen ayrılabilecekler.