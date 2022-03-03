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Bahçeli: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi teklifi, buruşturulup atılacak kağıt parçasından farksız
Bahçeli: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi teklifi, buruşturulup atılacak kağıt parçasından farksız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi teklifi 'güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin' taslak beyannamesidir" dedi. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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devlet bahçeli, mhp, tbmm, parti, cumhur ittifakı

Bahçeli: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi teklifi, buruşturulup atılacak kağıt parçasından farksız

11:20 03.03.2022 (güncellendi: 11:28 03.03.2022)
© MHPBahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© MHP
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi teklifi 'güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin' taslak beyannamesidir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
28 Şubat post modern darbesinin yıl dönümünde güdümlü 6 parti bir araya geldi. 48 sayfalık bomboş metin açıkladılar. Yarının Türkiye'sini inşa etmek için adım attıklarını söylüyorlar metinde Türkiye yok. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi teklifi 'güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin' taslak beyannamesidir. Bizim nazarımızda buruşturulup atılacak bir kağıt parçasından farksızdır. İçeriği tam takır kuru bakırdır.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi teklifi, beyhude bir oyalanmadır. Türki milleti bu zillete müsaade etmeyecektir
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