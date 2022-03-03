https://tr.sputniknews.com/20220303/bahceli-guclendirilmis-parlamenter-sistemi-teklifi-burusturulup-atilacak-kagit-parcasindan-farksiz-1054387831.html
Bahçeli: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi teklifi, buruşturulup atılacak kağıt parçasından farksız
Bahçeli: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi teklifi, buruşturulup atılacak kağıt parçasından farksız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi teklifi 'güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin' taslak beyannamesidir" dedi. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T11:20+0300
2022-03-03T11:20+0300
2022-03-03T11:28+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
tbmm
parti
cumhur ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054111011_0:0:841:474_1920x0_80_0_0_c3b2e6a443511b9cba04e608088f3d1d.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054111011_0:0:841:630_1920x0_80_0_0_f3ccf0dac70593a7ba1af833c8b543d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
devlet bahçeli, mhp, tbmm, parti, cumhur ittifakı
Bahçeli: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi teklifi, buruşturulup atılacak kağıt parçasından farksız
11:20 03.03.2022 (güncellendi: 11:28 03.03.2022) Abone ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi teklifi 'güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin' taslak beyannamesidir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
28 Şubat post modern darbesinin yıl dönümünde güdümlü 6 parti bir araya geldi. 48 sayfalık bomboş metin açıkladılar. Yarının Türkiye'sini inşa etmek için adım attıklarını söylüyorlar metinde Türkiye yok. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi teklifi 'güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin' taslak beyannamesidir. Bizim nazarımızda buruşturulup atılacak bir kağıt parçasından farksızdır. İçeriği tam takır kuru bakırdır.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi teklifi, beyhude bir oyalanmadır. Türki milleti bu zillete müsaade etmeyecektir