Bahçeli: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi teklifi, buruşturulup atılacak kağıt parçasından farksız

28 Şubat post modern darbesinin yıl dönümünde güdümlü 6 parti bir araya geldi. 48 sayfalık bomboş metin açıkladılar. Yarının Türkiye'sini inşa etmek için adım attıklarını söylüyorlar metinde Türkiye yok. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi teklifi 'güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin' taslak beyannamesidir. Bizim nazarımızda buruşturulup atılacak bir kağıt parçasından farksızdır. İçeriği tam takır kuru bakırdır.