https://tr.sputniknews.com/20220303/bakanlik-duyurdu-ruhsatsiz-biyosidal-urunleri-piyasa-surenlere-yaklasik-4-milyon-lira-ceza-kesildi-1054398159.html

Bakanlık duyurdu: Ruhsatsız biyosidal ürünleri piyasa sürenlere yaklaşık 4 milyon lira ceza kesildi

Bakanlık duyurdu: Ruhsatsız biyosidal ürünleri piyasa sürenlere yaklaşık 4 milyon lira ceza kesildi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bir yıllık denetimlerde, ruhsatsız veya teknik düzenlemeye aykırı olduğu belirlenen biyosidal ürünleri... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T14:33+0300

2022-03-03T14:33+0300

2022-03-03T14:33+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

ruhsat

ceza

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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimleri, 2021'de de hız kesmeden devam etti.Kovid-19 salgını nedeniyle risk analizi yapılarak özellikle ruhsatsız ürünlerin tespitine yönelik planlanan denetimler sonucunda, el dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabun ile sinek kovucuların arasında olduğu biyosidal ürünleri piyasaya sürenlere ceza yağdı.TİTCK'nin bir yıllık denetim sonuçlarından derlenen verilere göre, 2021'de incelenen 154 biyosidal üründen 92'sinin ruhsatsız olduğu saptandı, ayrıca teknik düzenlemeye aykırı 33 ürün bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda 125 ürün için 3 milyon 680 bin lira idari para cezası uygulandı. Ürünler için geri çekme ile imha işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi.Uygunsuz kozmetik ürünlerine 1.5 milyon lira cezaTİTCK'nin 2021'de kozmetik ürünlerine yönelik yaptığı denetimlerde ise teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edildi. Buna göre, incelenen 1302 kozmetik üründen 975'inin teknik düzenlemeye aykırı (uygunsuz) olduğu belirlendi.Bu ürünleri piyasaya sürenlere toplam 1 milyon 560 bin 814 lira para cezası verildi, geri çekme ve imha işlemleri uygulandı.24 binden fazla sahte, kaçak veya taklit parfüm saptandıAyrıca mahkemeler, savcılıklar, emniyet, kolluk kuvvetleri ile diğer kamu ve kuruluşlarıyla ortak yapılan çalışmalar sonucunda sahte, kaçak veya taklit olduğu tespit edilen 24 bin 716 parfüm, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamında güvensiz ürün kapsamına alındı.Üreticisi belli olmayan ürünler ise imha edildi.

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sağlık bakanlığı, ruhsat, ceza