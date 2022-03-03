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https://tr.sputniknews.com/20220303/bakanlik-duyurdu-ruhsatsiz-biyosidal-urunleri-piyasa-surenlere-yaklasik-4-milyon-lira-ceza-kesildi-1054398159.html
Bakanlık duyurdu: Ruhsatsız biyosidal ürünleri piyasa sürenlere yaklaşık 4 milyon lira ceza kesildi
Bakanlık duyurdu: Ruhsatsız biyosidal ürünleri piyasa sürenlere yaklaşık 4 milyon lira ceza kesildi
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bir yıllık denetimlerde, ruhsatsız veya teknik düzenlemeye aykırı olduğu belirlenen biyosidal ürünleri... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T14:33+0300
2022-03-03T14:33+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
ruhsat
ceza
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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimleri, 2021'de de hız kesmeden devam etti.Kovid-19 salgını nedeniyle risk analizi yapılarak özellikle ruhsatsız ürünlerin tespitine yönelik planlanan denetimler sonucunda, el dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabun ile sinek kovucuların arasında olduğu biyosidal ürünleri piyasaya sürenlere ceza yağdı.TİTCK'nin bir yıllık denetim sonuçlarından derlenen verilere göre, 2021'de incelenen 154 biyosidal üründen 92'sinin ruhsatsız olduğu saptandı, ayrıca teknik düzenlemeye aykırı 33 ürün bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda 125 ürün için 3 milyon 680 bin lira idari para cezası uygulandı. Ürünler için geri çekme ile imha işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi.Uygunsuz kozmetik ürünlerine 1.5 milyon lira cezaTİTCK'nin 2021'de kozmetik ürünlerine yönelik yaptığı denetimlerde ise teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edildi. Buna göre, incelenen 1302 kozmetik üründen 975'inin teknik düzenlemeye aykırı (uygunsuz) olduğu belirlendi.Bu ürünleri piyasaya sürenlere toplam 1 milyon 560 bin 814 lira para cezası verildi, geri çekme ve imha işlemleri uygulandı.24 binden fazla sahte, kaçak veya taklit parfüm saptandıAyrıca mahkemeler, savcılıklar, emniyet, kolluk kuvvetleri ile diğer kamu ve kuruluşlarıyla ortak yapılan çalışmalar sonucunda sahte, kaçak veya taklit olduğu tespit edilen 24 bin 716 parfüm, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamında güvensiz ürün kapsamına alındı.Üreticisi belli olmayan ürünler ise imha edildi.
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sağlık bakanlığı, ruhsat, ceza

Bakanlık duyurdu: Ruhsatsız biyosidal ürünleri piyasa sürenlere yaklaşık 4 milyon lira ceza kesildi

14:33 03.03.2022
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AA
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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bir yıllık denetimlerde, ruhsatsız veya teknik düzenlemeye aykırı olduğu belirlenen biyosidal ürünleri piyasaya sürenlere 3 milyon 680 bin lira idari para cezası uyguladı.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimleri, 2021'de de hız kesmeden devam etti.
Kovid-19 salgını nedeniyle risk analizi yapılarak özellikle ruhsatsız ürünlerin tespitine yönelik planlanan denetimler sonucunda, el dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabun ile sinek kovucuların arasında olduğu biyosidal ürünleri piyasaya sürenlere ceza yağdı.
TİTCK'nin bir yıllık denetim sonuçlarından derlenen verilere göre, 2021'de incelenen 154 biyosidal üründen 92'sinin ruhsatsız olduğu saptandı, ayrıca teknik düzenlemeye aykırı 33 ürün bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda 125 ürün için 3 milyon 680 bin lira idari para cezası uygulandı. Ürünler için geri çekme ile imha işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi.

Uygunsuz kozmetik ürünlerine 1.5 milyon lira ceza

TİTCK'nin 2021'de kozmetik ürünlerine yönelik yaptığı denetimlerde ise teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edildi. Buna göre, incelenen 1302 kozmetik üründen 975'inin teknik düzenlemeye aykırı (uygunsuz) olduğu belirlendi.
Bu ürünleri piyasaya sürenlere toplam 1 milyon 560 bin 814 lira para cezası verildi, geri çekme ve imha işlemleri uygulandı.

24 binden fazla sahte, kaçak veya taklit parfüm saptandı

Ayrıca mahkemeler, savcılıklar, emniyet, kolluk kuvvetleri ile diğer kamu ve kuruluşlarıyla ortak yapılan çalışmalar sonucunda sahte, kaçak veya taklit olduğu tespit edilen 24 bin 716 parfüm, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamında güvensiz ürün kapsamına alındı.
Üreticisi belli olmayan ürünler ise imha edildi.
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