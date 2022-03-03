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Basketbol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi
Basketbol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), basketbolseverlerin HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara alınacağını duyurdu. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T16:13+0300
2022-03-03T16:13+0300
spor
basketbol
hes
tbf
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
sağlık bakanlığı
korona
koronavirüs
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Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 2 Mart Çarşamba günü düzenlediği toplantı, Sağlık Bakanı'mızın açıklamaları, Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda alınan kararla, tüm müsabakalarda HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara seyirci alınacaktır" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220303/tffden-hes-kodu-karari-1054388754.html
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basketbol, hes, tbf, türkiye basketbol federasyonu (tbf), sağlık bakanlığı, korona, koronavirüs

Basketbol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi

16:13 03.03.2022
© AABasketbol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi
Basketbol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AA
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), basketbolseverlerin HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara alınacağını duyurdu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 2 Mart Çarşamba günü düzenlediği toplantı, Sağlık Bakanı'mızın açıklamaları, Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda alınan kararla, tüm müsabakalarda HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara seyirci alınacaktır" denildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
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TFF'den HES kodu kararı
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