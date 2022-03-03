https://tr.sputniknews.com/20220303/benzin-ve-motorine-yine-zam-geliyor-1054401077.html
Benzin ve motorine yine zam geliyor
Benzin ve motorine yine zam geliyor
Akaryakıt fiyatına bu gece de zam var. Benzine 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam bekleniyor. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T15:22+0300
2022-03-03T15:22+0300
2022-03-03T16:18+0300
ekonomi
benzin
motorin
zam
fiyat
pompa
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Rusya'nın Donbass operasyonuyla birlikte petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor.Sektör kaynaklarının aktardığı habere göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam bekleniyor.Dün gece de benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.Son zamla birlikte Ankara'da benzinin litre fiyatı 18.06; İstanbul'da 17.97; İzmir'de ise 18.08 liraya yükselecek.Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 19, İstanbul'da ise 18.92 lira olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220302/benzine-88-motorine-1-lira-51-kurus-zam-geliyor-1054375589.html
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benzin, motorin, zam, fiyat, pompa
Benzin ve motorine yine zam geliyor
15:22 03.03.2022 (güncellendi: 16:18 03.03.2022) Abone ol
Akaryakıt fiyatına bu gece de zam var. Benzine 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam bekleniyor.
Rusya'nın Donbass operasyonuyla birlikte petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor.
Sektör kaynaklarının aktardığı habere göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam bekleniyor.
Dün gece de benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.
Son zamla birlikte Ankara'da benzinin litre fiyatı 18.06; İstanbul'da 17.97; İzmir'de ise 18.08 liraya yükselecek.
Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 19, İstanbul'da ise 18.92 lira olacak.