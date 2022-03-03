https://tr.sputniknews.com/20220303/besiktasta-otelin-7-katindan-dusen-kadin-agir-yaralandi-odada-bulunan-erkek-gozaltinda-1054385352.html
Beşiktaş'ta otelin 7. katından düşen kadın ağır yaralandı, odada bulunan erkek gözaltında
Beşiktaş'ta otelin 7. katından düşen kadın ağır yaralandı, odada bulunan erkek gözaltında
Beşiktaş Ortaköy’de otelin 7’nci katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının yanındaki erkek ise gözaltına alınarak polis merkezine... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T09:41+0300
2022-03-03T09:41+0300
2022-03-03T09:41+0300
türkiye
türkiye
kadın
otel
istanbul
beşiktaş
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İstanbul'da gece saatlerinde, Beşiktaş Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak üzerinde bulunan bir otelde iddialara göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın, kaldığı otelin 7’nci katından zemine düştü. Kadın düştüğü yerde ağır yaralandı.Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.Odada bulunan erkeğin yüzünde iz bulunduOlay sırasında kadının yanında bulunan ve yüzünde iz olduğu iddia edilen erkek, polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de uzun süre otel ve çevresinde uzun süre inceleme gerçekleştirdi. Erkek ve kadının olay öncesinde otelin yanında bulunan bir restoranda tartıştıkları öğrenildi.Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220210/sule-cet-raporunu-hazirlayan-doktorun-men-cezasi-kesinlesti-1053701535.html
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Beşiktaş'ta otelin 7. katından düşen kadın ağır yaralandı, odada bulunan erkek gözaltında
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Beşiktaş Ortaköy’de otelin 7’nci katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının yanındaki erkek ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
İstanbul'da gece saatlerinde, Beşiktaş Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak üzerinde bulunan bir otelde iddialara göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın, kaldığı otelin 7’nci katından zemine düştü. Kadın düştüğü yerde ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Odada bulunan erkeğin yüzünde iz bulundu
Olay sırasında kadının yanında bulunan ve yüzünde iz olduğu iddia edilen erkek, polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de uzun süre otel ve çevresinde uzun süre inceleme gerçekleştirdi. Erkek ve kadının olay öncesinde otelin yanında bulunan bir restoranda tartıştıkları öğrenildi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.