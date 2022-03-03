https://tr.sputniknews.com/20220303/besiktasta-otelin-7-katindan-dusen-kadin-agir-yaralandi-odada-bulunan-erkek-gozaltinda-1054385352.html

Beşiktaş'ta otelin 7. katından düşen kadın ağır yaralandı, odada bulunan erkek gözaltında

Beşiktaş'ta otelin 7. katından düşen kadın ağır yaralandı, odada bulunan erkek gözaltında

Beşiktaş Ortaköy’de otelin 7’nci katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının yanındaki erkek ise gözaltına alınarak polis merkezine... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T09:41+0300

2022-03-03T09:41+0300

2022-03-03T09:41+0300

türkiye

türkiye

kadın

otel

istanbul

beşiktaş

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İstanbul'da gece saatlerinde, Beşiktaş Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak üzerinde bulunan bir otelde iddialara göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın, kaldığı otelin 7’nci katından zemine düştü. Kadın düştüğü yerde ağır yaralandı.Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.Odada bulunan erkeğin yüzünde iz bulunduOlay sırasında kadının yanında bulunan ve yüzünde iz olduğu iddia edilen erkek, polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de uzun süre otel ve çevresinde uzun süre inceleme gerçekleştirdi. Erkek ve kadının olay öncesinde otelin yanında bulunan bir restoranda tartıştıkları öğrenildi.Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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türkiye, kadın, otel, istanbul, beşiktaş