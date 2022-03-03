https://tr.sputniknews.com/20220303/bidenin-tayvana-heyet-gondermesine-pekinden-tepki-1054383461.html

Biden'ın Tayvan'a heyet göndermesine Pekin'den tepki

Biden'ın Tayvan'a heyet göndermesine Pekin'den tepki

Çin'den 1949'dan beri tek taraflı şekilde ayrı yönetilen, Bileşmiş Milletler (BM) üyesi olmayan ve sadece 15 egemen devlet tarafından resmen tanınan Tayvan'ı... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T08:36+0300

2022-03-03T08:36+0300

2022-03-03T08:36+0300

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ABD'nin durmadan silah sattığı Tayvan'a giden ve eski üst düzey güvenlik-savunma yetkililerinden oluşan heyete eski Genelkurmay Başkanı Mike Mullen başkanlık etti. Heyetin Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen tarafından kabulü TV'den canlı yayımlanırken, Mullen, 'ABD ile Tayvan arasındaki işbirliğinin her zamankinden daha güçlü ve daha kapsamlı olduğunu' belirtti."ABD, statükoda yapılacak her türlü tek taraflı değişikliğe karşı çıkmaya ve Tayvan halkının istekleriyle çıkarlarına uygun olarak boğazlardan geçiş sorunlarının barışçı çözümünü desteklemeye devam edecek" diyen eski genelkurmay başkanı, şöyle devam etti:Tsai de 'bölgede büyüyen Çin tehdidine' karşı ABD ve bölgesel müttefiklerle daha yakın birlikte çalışmaktan söz etti.Çin'in stratejik ortağı Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle Batı'nın topyekün yaptırımlarına uğradığı dönemde gelen ziyarete tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin Tayvan'a destek gösterme girişimi, kimi gönderirse göndersin, boşuna olacaktır" dedi.Dışişleri Sözcüsü Wang Wenbin, "Çin halkı ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak konusunda kesin kararlılık ve irade içindedir" ifadesini kullandı.Devlete bağlı medya organlarından Global Times'da ziyaret 'aleni provokasyon' diye nitelenerek "Sakin olalım ve aldanmayalım. Çin'in tuzağa atlamasını bekliyorlar” denildi. "Pekin, 'tek Çin' politikası kapsamında Tayvan'ı 'Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası' olarak görüyor.ABD'den silah satın alan ve ABD özel kuvvetlerini ağırlayan Tayvan, diğer yandan Çin savaş uçaklarının Tayvan adasına yaklaşmamasına rağmen sürekli olarak tek taraflı ilan ettiği hava savunma teşhis bölgesini (ADIZ) ihlal ettiği suçlamasında bulunarak 'Pekin'in tehdidi' altında olduğu mesajını dünyaya gönderiyor.Çin ise son olarak Savunma Bakanlığı açıklamasıyla cumartesi günü ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Ralph Johnson'ın Tayvan Boğazı'ndan geçişini protesto etti.Çin, kasım ayında 5 ABD'li milletvekilinin önceden açıklanmadan Tayvan'a bir günlük ziyaret düzenleyip Tsai ile görüşmesinin ardından, Tayvan Boğazı yönünde hava ve deniz tatbikatları düzenlemişti.

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