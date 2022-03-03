https://tr.sputniknews.com/20220303/burhan-sesen-muzik-yasagi-artik-sona-ermeli-45-milyon-kisi-bu-sektorden-ekmek-yiyor-1054424605.html

Burhan Şeşen: Müzik yasağı artık sona ermeli, 4.5 milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor

Burhan Şeşen: Müzik yasağı artık sona ermeli, 4.5 milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Başkanı Burhan Şeşen, “İktidar müzisyenlerle biraz empati kurabilse bu sorunlar çözülür. Müzik yasağı artık sona ermeli, 4.5... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T23:34+0300

2022-03-03T23:34+0300

2022-03-04T11:47+0300

akşam postasi

müzik

burhan şeşen

yasak

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Burhan Şeşen: Müzik yasağı artık sona ermeli. 4.5 milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor Burhan Şeşen: Müzik yasağı artık sona ermeli. 4.5 milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor

Türkiye’de maskelerin atılıp HES kodu uygulamasından vazgeçilmesine rağmen geceyarısı müzik yasağının sürmesi tartışılıyor. Türkiye’de Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Başkanı Burhan Şeşen, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.İşte Burhan Şeşen’in açıklamalarından satırbaşları:Kültür Bakanı’na mesajŞeşen, ‘Yaşam tarzına müdahale olarak mı yorumluyorsunuz’ sorusuna, “Türkiye’de Müzik Yorumcuları Meslek Birliği başkanlığını sürdürüyorum o yüzden de Kültür Bakanı’na karşı bir yakıştırma yapmayı doğru bulmam. Öngörüm Nisan ayı gibi yasakların kalkması yönünde... Çünkü insanlar buralara canlı müzik ruhsatı alabilmek için çok yüksek miktarda paralar harcıyorlar. Bu mekanlarda emekçiler çalışıyor. Bu işten evine ekmek götüren vatandaşlar var. Müzik yasağı artık sona ermeli. Sadece Kültür Bakanı ya da Sağlık Bakanını bağlayan bir şey değil aynı zamanda İçişleri Bakanlığı’nın da ruhsat verdiği yerler var o yüzden kendisinin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Bizlerin tek istediği işletme sahiplerinin aldıkları ruhsat saatine kadar müziklerini yapabilmeleri” yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220303/soylu-muzik-yasagi-kararini-degerlendirecegiz-1054393632.html

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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müzik, burhan şeşen, yasak