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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220303/burhan-sesen-muzik-yasagi-artik-sona-ermeli-45-milyon-kisi-bu-sektorden-ekmek-yiyor-1054424605.html
Burhan Şeşen: Müzik yasağı artık sona ermeli, 4.5 milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor
Burhan Şeşen: Müzik yasağı artık sona ermeli, 4.5 milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Başkanı Burhan Şeşen, “İktidar müzisyenlerle biraz empati kurabilse bu sorunlar çözülür. Müzik yasağı artık sona ermeli, 4.5... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T23:34+0300
2022-03-04T11:47+0300
akşam postasi
müzik
burhan şeşen
yasak
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Burhan Şeşen: Müzik yasağı artık sona ermeli. 4.5 milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor
Burhan Şeşen: Müzik yasağı artık sona ermeli. 4.5 milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor
Türkiye’de maskelerin atılıp HES kodu uygulamasından vazgeçilmesine rağmen geceyarısı müzik yasağının sürmesi tartışılıyor. Türkiye’de Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Başkanı Burhan Şeşen, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.İşte Burhan Şeşen’in açıklamalarından satırbaşları:Kültür Bakanı’na mesajŞeşen, ‘Yaşam tarzına müdahale olarak mı yorumluyorsunuz’ sorusuna, “Türkiye’de Müzik Yorumcuları Meslek Birliği başkanlığını sürdürüyorum o yüzden de Kültür Bakanı’na karşı bir yakıştırma yapmayı doğru bulmam. Öngörüm Nisan ayı gibi yasakların kalkması yönünde... Çünkü insanlar buralara canlı müzik ruhsatı alabilmek için çok yüksek miktarda paralar harcıyorlar. Bu mekanlarda emekçiler çalışıyor. Bu işten evine ekmek götüren vatandaşlar var. Müzik yasağı artık sona ermeli. Sadece Kültür Bakanı ya da Sağlık Bakanını bağlayan bir şey değil aynı zamanda İçişleri Bakanlığı’nın da ruhsat verdiği yerler var o yüzden kendisinin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Bizlerin tek istediği işletme sahiplerinin aldıkları ruhsat saatine kadar müziklerini yapabilmeleri” yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220303/soylu-muzik-yasagi-kararini-degerlendirecegiz-1054393632.html
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müzik, burhan şeşen, yasak

Burhan Şeşen: Müzik yasağı artık sona ermeli, 4.5 milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor

23:34 03.03.2022 (güncellendi: 11:47 04.03.2022)
AKŞAM POSTASI
Burhan Şeşen: Müzik yasağı artık sona ermeli. 4.5 milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Başkanı Burhan Şeşen, “İktidar müzisyenlerle biraz empati kurabilse bu sorunlar çözülür. Müzik yasağı artık sona ermeli, 4.5 milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor” dedi.
Türkiye’de maskelerin atılıp HES kodu uygulamasından vazgeçilmesine rağmen geceyarısı müzik yasağının sürmesi tartışılıyor. Türkiye’de Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Başkanı Burhan Şeşen, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.
İşte Burhan Şeşen’in açıklamalarından satırbaşları:
“İktidar, müzisyenleriyle biraz empati kurabilse zaten bu sorunlar ortaya çıkmayacak ama maalesef, tiyatro, opera, bale gibi yerlerin açılışlarına ancak temsiliyet göreviyle gidiyorlar sanatsever olarak değil. Bu yüzden de ne yazık ki böyle durumlarla karşılaşıyoruz. 4.5 milyondan oluştuğu tahmin edilen müzik sektörü var."

Kültür Bakanı’na mesaj

Şeşen, ‘Yaşam tarzına müdahale olarak mı yorumluyorsunuz’ sorusuna, “Türkiye’de Müzik Yorumcuları Meslek Birliği başkanlığını sürdürüyorum o yüzden de Kültür Bakanı’na karşı bir yakıştırma yapmayı doğru bulmam. Öngörüm Nisan ayı gibi yasakların kalkması yönünde... Çünkü insanlar buralara canlı müzik ruhsatı alabilmek için çok yüksek miktarda paralar harcıyorlar. Bu mekanlarda emekçiler çalışıyor. Bu işten evine ekmek götüren vatandaşlar var. Müzik yasağı artık sona ermeli. Sadece Kültür Bakanı ya da Sağlık Bakanını bağlayan bir şey değil aynı zamanda İçişleri Bakanlığı’nın da ruhsat verdiği yerler var o yüzden kendisinin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Bizlerin tek istediği işletme sahiplerinin aldıkları ruhsat saatine kadar müziklerini yapabilmeleri” yanıtını verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (fotoğrafta), HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
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