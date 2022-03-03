Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere millet gereken yeri gösterecektir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere seslendi.





Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:





Ankara ülkemizin tüm renklerini, zenginliklerini bir arada toplayan, mazi ve ati arasında köprü olan bir kenttir.



Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir.



28 Şubat ittifakında bir araya gelenler ve masaya oturtmaya cesaret edemedikleri ortakları, hiçbir meseleye çözüm bulamaz.



Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, 15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler.



Hangi alana elinizi atsanız, bir yanda AK Parti'nin devasa işlerini, diğer yanda bunların yaptığı kısır muhalefeti görürsünüz.



İktidar yolunu, milli irade yerine proje ittifaklarda arayanlar, karanlık senaryolara gönüllü figüranlık yapıyorlar.



Hazırladıkları taslak aynen geriye dönüş, yeni bir şey yok. Sadece bu örnek bile ön alıcı bir tutum alamayacaklarını gösterir.



Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yıldaki her meselesini nasıl biz çözdüysek, bugünkü ve bundan sonraki sorunların çözüm adresi de biziz