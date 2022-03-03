https://tr.sputniknews.com/20220303/cumhurbaskani-erdogan-saat-1400te-mhp-genel-baskani-bahceli-gorusecek-1054387465.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te, MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te, MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te, MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşecek 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T11:06+0300
2022-03-03T11:06+0300
2022-03-03T11:13+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek.
https://tr.sputniknews.com/20220106/erdogan-bahceli-gorusmesinde-masada-4-kritik-baslik-vardi-1052455380.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te, MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşecek
11:06 03.03.2022 (güncellendi: 11:13 03.03.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te, MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek.