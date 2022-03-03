Türkiye
SON DAKİKA| Formula 1 bundan böyle Rusya'da yarış düzenlemeyecek
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220303/cumhurbaskani-erdogan-saat-1400te-mhp-genel-baskani-bahceli-gorusecek-1054387465.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te, MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te, MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te, MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşecek 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T11:06+0300
2022-03-03T11:13+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050155142_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_5ddaa017f8242d552b974e8fbd735b28.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek.
https://tr.sputniknews.com/20220106/erdogan-bahceli-gorusmesinde-masada-4-kritik-baslik-vardi-1052455380.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050155142_37:0:900:647_1920x0_80_0_0_61915d66487cd2457cb80bdaf2199820.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te, MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşecek

11:06 03.03.2022 (güncellendi: 11:13 03.03.2022)
© İletişim BaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan - Devlet Bahçeli
Recep Tayyip Erdoğan - Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© İletişim Başkanlığı
Abone olGoogle news
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te, MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek.
Erdoğan-Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
POLİTİKA
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde masada 4 kritik başlık vardı
6 Ocak, 09:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала