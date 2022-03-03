https://tr.sputniknews.com/20220303/doc-dr-sengul-ogrenciler-baraj-kaygisi-olmadan-sinava-girmis-olacak-1054387257.html

Doç. Dr. Şengül: Öğrenciler baraj kaygısı olmadan sınava girmiş olacak

Doç. Dr. Şengül: Öğrenciler baraj kaygısı olmadan sınava girmiş olacak

Bitlis Eren Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mehmet Bakır Şengül, YÖK’ün yeni sınav sisteminde TYT puan türünde 150, AYT puan... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T10:58+0300

2022-03-03T10:58+0300

2022-03-03T10:59+0300

türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

ösym

sınav

üniversite

üniversite sınavı

baraj

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Her yıl milyonlarca öğrencinin üniversiteye giriş için katılım sağladığı YKS sınavında geçerli olan baraj Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kaldırıldı. YÖK bu yıl sınava aylar kala barajın kaldırıldığını ve sınav süresinin arttırıldığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis Eren Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mehmet Bakır Şengül, YÖK’ün yeni sınav sisteminde TYT puan türünde 150, AYT puan türünde ise 180 puan alma şartının kaldırdığını, bu puanların yerine özellikle TYT’de 0.5 net barajını getirildiğini söyledi. TYT’ye giren öğrencilerin Türkçe ya da matematikten puan alabilmeleri için en az 0.5 gibi bir net yapmaları gerektiğini ifade eden Şengül, “Ortalama 1 net yapabilmeleri gerekiyor ki tercih yapabilsinler. Yani büyük bir barajı ortadan kaldırıp öğrencilerimizin daha fazla üniversitelere yerleşebilmelerinin önünü açmış oldu. Bu öncellikle öğrencilerde baraj kaynaklı endişeleri ve barajın yol açmış olduğu motivasyon bozukluğunu ortadan kaldırmış olacak. Öğrenciler baraj kaygısı olmadan sınava girmiş olacak. Temel belirleyen öğrencilerimizin sınavda göstermiş oldukları başarı sıralaması olmuş olacak. Bu başarı sıralamasında öğrenciler birbirleriyle yarışmış olacak” dedi.'Üniversiteler kendi belirleyecekleri bir puanı getirebilirler'Üniversitelerin puan sıralamalarını kendileri belirleyeceklerini ifade eden Doç. Dr. Mehmet Bakır Şengül, “Barajın kalkması demek, akademik başarısı üst düzeyde olan öğrencilerimiz için belki de daha kalitenin artması yönünde bir durumu açığa çıkarabilecek. Barajın kalkması neticesinde baraj problemi, motivasyon sorununu yaşayan öğrenciler de üst düzeydeki öğrenci grubuna dahil olabilecek. Çünkü başarı sırası tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık, mühendislik, mimarlık fakülteleri ve aynı zamanda öğretmenlik fakültelerinde kalkmadı” diye konuştu.Temel amacın bir insanın hayatına dokunmak olduğunu söyleyen Şengül, “Bir öğrencinin sağlayacağı başarı ile kazanacağı ciddi bölümler de var. Bu bölümlerin dolması ile bir öğrencinin bile hayatına dokunulmuş olursa eğer bu da çok ciddi bir katkı olacaktır. İnşallah güzel sonuçlar doğuracak diye temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220223/yok-baskani-ozvar-programa-girecek-olanlar-puani-ve-siralamasi-o-kontenjana-yetiyorsa-kazanacak-1054145114.html

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