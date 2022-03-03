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Doğu Anadolu için kar ve fırtına uyarısı
Doğu Anadolu için kar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde kar yağışı ve fırtına uyarısında bulundu. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-03T09:09+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
kar
uyarı
doğu anadolu
doğu anadolu bölgesi
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği; yağışların Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur yüksek kesimlerinin kar yağışlı, Iğdır çevrelerinde ise yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülecek.Fırtına uyarısıBölge genelinde rüzgârın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70, yüksek kesimlerde 60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgârla birlikte ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kesimlerde gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Kuvvetli yağış uyarısıBölge genelinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Çığ uyarısıBölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedirBuzlanma ve don uyarısıBölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
https://tr.sputniknews.com/20220303/kar-geri-geldi-bircok-ilde-egitime-ara-verildi-1054383936.html
türkiye
doğu anadolu
doğu anadolu bölgesi
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar, uyarı, doğu anadolu, doğu anadolu bölgesi

Doğu Anadolu için kar ve fırtına uyarısı

09:09 03.03.2022
© AABolu Dağı, kar
Bolu Dağı, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AA
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde kar yağışı ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği; yağışların Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur yüksek kesimlerinin kar yağışlı, Iğdır çevrelerinde ise yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülecek.

Fırtına uyarısı

Bölge genelinde rüzgârın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70, yüksek kesimlerde 60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgârla birlikte ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kesimlerde gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli yağış uyarısı

Bölge genelinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ uyarısı

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir

Buzlanma ve don uyarısı

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
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