Narışkin: Batı, devletimizi yok etmeye çalışıyor

Rusya Dış İstihbarat (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Batı’nın sadece Rusya’yı yeni bir Demir Perde ile çevrelemeye çalışmadığını, aynı zamanda Rusya devletini yok etme girişimlerinin söz konusu olduğunu ifade etti.



SVR’nin internet sitesinin aktardığına göre Narışkin, Ukrayna’daki mevcut krizin, uluslararası hukuki düzen ve yükümlülüklerin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi, Batı ve tüm dünya ile yeni etkileşim biçimlerinin geliştirilmesi için iyi bir neden olduğunu belirtti.

Narışkin, “Sovyet sonrası bölgede, eğer birileri fark etmediyse, savaş 30 yıldır durmadı. Rusya şimdi buna bir son vermek için iyi bir şansa sahip” dedi.

‘Ukrayna nükleer silah geliştirme yönünde çalışmalar yapıyordu’

Narışkin ayrıca “Savunma Bakanlığımızın elindeki bilgilere göre, Ukrayna nükleer silah yapımı için teknik açıdan gerekli potansiyeli edindi, imkanları İran veya Kuzey Kore’ninkinden çok daha yüksek seviyede. Ayrıca Dış İstihbarat Servisi tarafından alınan istihbarata göre, Ukrayna’da bu yönde çalışmalar yürütülüyordu” açıklamasını da yaptı.



Narışkin’in açıklamalarından öne çıkan diğer ifadeler şöyle oldu: