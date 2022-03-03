Donbass operasyonu | Rusya-Ukrayna heyetleri arasında ikinci tur görüşmeler Belarus'ta yapılıyor

Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ikinci turunun Belarus’ta başladığı belirtildi.
Belarus Dışişleri’nden bir yetkili Sputnik haber ajansına açıklamasında, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin, ikinci tur görüşmeler için bir araya geldiklerini belirtti. Tarafların birinci görüşmeleri pazartesi günü Belarus-Ukrayna sınırında gerçekleşmişti.
Belarus’un Belta haber ajansı, görüşmenin başlaması öncesi Rusya ve Ukraynalı heyet üyelerinin el sıkıştıklarını aktardı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi yetkilileri, görüşmelerde çatışmasızlık, ateşkes ve tahliye koridorlarının açıklaması konularını ele almak istediklerini kaydetti.
Bu sırada, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin başladığı haberlerinin ardından Rusya’nın para birimi ruble’nin, dolar ve euro karşısındaki değer kaybedişi durdu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi yetkilileri, görüşmelerde çatışmasızlık, ateşkes ve tahliye koridorlarının açıklaması konularını ele almak istediklerini kaydetti.
Bu sırada, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin başladığı haberlerinin ardından Rusya’nın para birimi ruble’nin, dolar ve euro karşısındaki değer kaybedişi durdu.
Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ikincisi, Belarus’un Polonya sınırı yakınlarındaki Brest bölgesinde gerçekleşiyor. Görüşmelerin birinci turu, Belarus-Ukrayna sınırı yakınındaki Gomel bölgesinde gerçekleşti.
Rusya heyetinde Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve parlamentonun alt kanadı Duma’nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy yer alıyor.
Ukrayna’nın delegasyonundaysa, Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Devlet Başkan Danışmanı Mihail Podolyak, iktidar partisi Halkın Hizmetkarı’nın Grup Başkanı David Arahamiya, Donbass Temas Grubu Başkan Yardımcısı Andrey Kostin, milletvekili Rustem Umerov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Nikolay Roçitskiy bulunuyor.