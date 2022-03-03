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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Donbass operasyonu | Rusya-Ukrayna heyetleri arasında ikinci tur görüşmeler Belarus'ta yapılıyor
Donbass operasyonu | Rusya-Ukrayna heyetleri arasında ikinci tur görüşmeler Belarus'ta yapılıyor
Rusya'nın başlattığı operasyonla ilgili olarak ilk kez pazartesi günü masaya oturan Moskova ve Kiev'den heyetlerin ikinci görüşmesi Belarus’un Polonya sınırı... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya- Ukrayna görüşmeleri - Sputnik Türkiye

Donbass operasyonu | Rusya-Ukrayna heyetleri arasında ikinci tur görüşmeler Belarus'ta yapılıyor

17:26 03.03.2022 (güncellendi: 18:30 03.03.2022)
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Rusya'nın başlattığı operasyonla ilgili olarak ilk kez pazartesi günü masaya oturan Moskova ve Kiev'den heyetlerin ikinci görüşmesi Belarus’un Polonya sınırı yakınlarındaki Brest bölgesinde gerçekleşiyor.
Rusya ve Ukrayna heyetleri Belarus’taki Belovejskaya Ormanı yakınlarında bugün ikinci kez bir araya gelecek. Görüşmeden çıkacak sonuçlar beklenirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ulusal güvenlik konseyi toplantısı sonrası açıklamalar yapması bekleniyor.
Ayrıntılar Sputnik'in canlı blogunda:
Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
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19:18 03.03.2022
Moldova, AB'ye üyelik başvurusu yaptı
Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, AB'ye üyelik başvurusu yaptıklarını açıkladı.
19:14 03.03.2022
Narışkin: Batı, devletimizi yok etmeye çalışıyor
Rusya Dış İstihbarat (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Batı’nın sadece Rusya’yı yeni bir Demir Perde ile çevrelemeye çalışmadığını, aynı zamanda Rusya devletini yok etme girişimlerinin söz konusu olduğunu ifade etti.

SVR’nin internet sitesinin aktardığına göre Narışkin, Ukrayna’daki mevcut krizin, uluslararası hukuki düzen ve yükümlülüklerin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi, Batı ve tüm dünya ile yeni etkileşim biçimlerinin geliştirilmesi için iyi bir neden olduğunu belirtti.
Narışkin, “Sovyet sonrası bölgede, eğer birileri fark etmediyse, savaş 30 yıldır durmadı. Rusya şimdi buna bir son vermek için iyi bir şansa sahip” dedi.
‘Ukrayna nükleer silah geliştirme yönünde çalışmalar yapıyordu’
Narışkin ayrıca “Savunma Bakanlığımızın elindeki bilgilere göre, Ukrayna nükleer silah yapımı için teknik açıdan gerekli potansiyeli edindi, imkanları İran veya Kuzey Kore’ninkinden çok daha yüksek seviyede. Ayrıca Dış İstihbarat Servisi tarafından alınan istihbarata göre, Ukrayna’da bu yönde çalışmalar yürütülüyordu” açıklamasını da yaptı.

Narışkin’in açıklamalarından öne çıkan diğer ifadeler şöyle oldu:
Ukrayna’nın tarafsız statüde olması Rusya için kritik önem taşıyor. Zira burası Batı’nın saldırılarının püskürtülmesi için ülkemiz için gerekli, minimum bölgesel engel. ABD ve NATO uzmanları, bunun pekala farkındalar ve bu nedenle Ukrayna’ya sıkıca tutundular.
19:11 03.03.2022
Kadirov, Ukraynalı aşırı milliyetçi liderlerin her birinin başına 500 bin dolar ödül koydu
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramazan Kadirov, Ukraynalı aşırı milliyetçi liderlerin her birinin başına 500 bin dolar ödül koyduğunu açıkladı.

Kadirov, "Banderacılar, Azov taburu, şeytan Dudayev taburu gibi Ukraynalı aşırı milliyetçilerin komutanlarının başları için ödül koyuldu. Bunu bir bürokrat olarak değil, maddi imkanları olan ve her komutanın başına 500 bin dolar ödeme arzusunu dile getiren Rusyalı gönüllü vatanseverler adına bir gönüllü olarak söylüyorum" dedi.
19:10 03.03.2022
Aeroflot, Rus turistleri Sofya'dan Moskova'ya özel bir uçuşla getirdi
Rus havayolu şirketi Aeroflot, Rus turistleri Sofya'dan Moskova'ya getiren özel bir uçuş gerçekleştirdi.
19:04 03.03.2022
Zelenskiy: Savaşı durdurmak için Putin’le doğrudan diyalog önemli
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkedeki savaşın sona ermesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le doğrudan diyalogun önemli olduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Savaşı durdurmak için Putin’le doğrudan diyalog önemli” ifadesini kullandı.
‘Almanya, Ukrayna’nın güvenliğinin garantörlerinden biri olmalı’
Zelenskiy, Almanya'nın Ukrayna'nın güvenliğinin garantörlerinden biri olması gerektiğini söyledi.
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19:01 03.03.2022
Arktik Konseyi'nin Rusya dışındaki 7 üyesi, Rusya başkanlığındaki toplantılara katılmayacak
Arktik Konseyi'nin Rusya dışındaki 7 üyesi, Rusya başkanlığında ve evsahipliğinde yapılacak toplantılara katılmama kararı aldı.
ABD, Danimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda, Kanada ve Norveç tarafından yapılan ortak açıklamada, "Ülkelerimiz, mevcut koşullar göz önüne alındığında, Konsey'in önemli çalışmalarına devam etmemize izin verebilecek gerekli koşullar gözden geçirilene dek, Konsey'in ve yardımcı organlarının tüm toplantılarına katılımı geçici olarak askıya almıştır" dendi.
18:57 03.03.2022
Giyim firması Mango, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı
İspanyol giyim firması Mango, Rusya’daki faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
Açıklamada, “Nakliye ve tedarik süreciyle ilgili zorluklar nedeniyle Mango, Rusya’daki faaliyetlerinin sürdürülmesini garanti edemiyor. Bununla bağlantılı olarak, şirketin bu ülkedeki faaliyetleri geçici olarak durduruldu” ifadeleri kullanıldı.
18:52 03.03.2022
Operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna’dan 604 bin 400 kişi Polonya’ya geçiş yaptı
Polonya sınır güvenlik güçlerinin açıklamasına göre, askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna’dan 604 bin 400 kişi Polonya’ya geçiş yaptı.
18:52 03.03.2022
Çekya, Belaruslulara vize vermeyi durdurdu
Çekya hükümetinin aldığı kararla, Belaruslulara vize vermeyi durdurdu. İnsani nitelikli durumların vize işlemleri sırasında istisna tutulacağı da aktarıldı.
18:39 03.03.2022
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya’ya yeni yaptırım listesini geliştirdik
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım listesini geliştirdiklerini belirtti.
Kuleba, Ukrayna parlamentosuna ait ‘Rada’ televizyonuna açıklamasında, “Durdurmuyoruz. Yeni yaptırım talep ediyoruz. Dışişleri Bakanlığımız, tüm boşlukları doldurmak ve ek baskı oluşturmak için uygulanması gereken yeni yaptırımların listelendiği yeni belge geliştirdi” ifadesini kullandı.
Ukraynalı bakan, “Rusya’nın yaptırımları aşmak için kullandığı tüm taraflarla çalışıyoruz” diye ekledi.
18:36 03.03.2022
Uluslararası Enerji Ajansı: Rus gazına bağımlılığı azaltmak kolay olmayacak
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan raporda, Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığının azaltılmasının kolay olmayacağı belirtildi.
Raporda, “Rus gazına bağımlılığın azaltılması AB için kolay olmayacak, enerji piyasaları ve güvenliği konusunda aktif uluslararası diyalogun yanı sıra birçok sektörde uyumlu ve sürekli siyasi çabalar gerektirecek” denildi.
Avrupa'nın siyasi tercihi ile küresel piyasa dengesi arasında birçok bağlantı olduğuna dikkat çekilen raporda, alternatif boru hattı ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçılarının yanı sıra, diğer büyük gaz ithalatçıları ve tüketicileri ile uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin kritik önemde olduğu kaydedildi.
18:33 03.03.2022
Rusya Futbol Birliği, Rus takımlarına yönelik uluslararası men kararını CAS'a taşıyacak
Rusya Futbol Birliği, Rus kulüplerinin ve milli takımlarının uluslararası müsabakalardan men edilmesi kararını Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyacaklarını açıkladı.
18:26 03.03.2022
Rus ve Belaruslu samboculara müsabakalarda bayrak ve marş yasağı
Uluslararası Sambo Federasyonu’nun (FIAS) açıklamasında Rus sambocuların, uluslararası yarışmalara bayrakları ve marşları olmadan katılacağı bildirildi.
Açıklamaya göre, karar Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) tavsiyesi doğrultusunda alındı.
Rus sporcular böylelikle uluslararsı turnuvalarda FIAS bayrağı ile performans sergileyecek, madalya almaları halinde FIAS’ın marşı çalınacak.
Bununla birlikte Rusya’da FIAS bünyesinde gerçekleştirilecek tüm müsabakalar da iptal edildi.
Diğer yandan bu yaptırımlar Belaruslu sporcular için de geçerli olacak.
18:22 03.03.2022
Coca-Cola: Rusya'daki faaliyetlerimize devam ediyoruz
Coca-Cola, Rusya'daki faaliyetlerine olağan şekilde devam ettiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Coca-Cola'nın Rusya'daki tüm operasyon, üretim ve lojistik tesisleri çalışıyor. Rusya'daki ortaklarımıza, topluma ve binlerce çalışanımıza karşı tamamen sorumluyuz. Mutlak önceliğimiz çalışanlarımızın güvenliğidir" ifadelerine yer verildi.
18:11 03.03.2022
Sputnik, dört AB ülkesindeki yayınını durdurdu
AB’nin yasağının ardından Sputnik’in basın dairesi, İspanya, Fransa, Almanya ve Yunanistan’daki yayınını durdurduğunu açıkladı.
Açıklamada, “İzleyiciye karşı her zaman dürüst olup, meslektaşlarımızın hiçbir zaman yazmadığı şeyleri anlattık, gösterdik. İfade özgürlüğünün siz izleyicilerimiz için sadece boş bir söz değil, yaşamın ilkelerinden biri olduğu için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.
AB Konseyi, Sputnik ve Russia Today’in (RT) AB içindeki yayınlarını yasaklama kararı almıştı.
18:11 03.03.2022
Kanada Savunma Bakanı Anand: Ukrayna’ya ek silah göndereceğiz
Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, Ukrayna’ya tanksavar bomba atarlar ve el bombaları dahil ek silah göndereceklerini belirtti.
Anand, bugünkü basın toplantısı sırasında, “Son birkaç gün içerisinde Ukrayna’ya gönderilen yardıma ek olarak bugün, Ukrayna’ya 4 bin 500 adet M-72 tanksavar bomba atar ve 7 bin 500 el bombası dahil ek öldürücü silah göndermeyi planladığımızı duyuruyorum” ifadesini kullandı.
Kanada Maliye Bakanı Freeland: Rusya ve Belarus’tan ithalata yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacak
Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland, Rusya ve Belarus’a yönelik uygulanan en çok gözetilen ulus kaydının kaldırıldığını ve bu ülkelerden ithalata yüzde 35 gümrük vergisinin uygulanacağını belirtti.
Freeland, bugünkü basın toplantısında, “Kanada’nın Dünya Ticaret Örgütü’ndeki ortakları olan ülkelere sunduğu başta düşük tarifeler olmak üzere avantajlardan Rusya ve Belarus artık yararlanamayacak. Bunun yerine, Rusya ve Belarus, Kanada’ya ihracatlarına yüzde 35’lik tarifeye tabi olacak” ifadesini kullandı.
Bugüne kadar bu tedbirin sadece Kuzey Kore’ye uygulandığını anımsatan Freeland, Batı ülkelerinin Rusya’ya, Ukrayna’daki eylemleri nedeniyle daha önce emsali görülmemiş sert yaptırımlar uyguladığını ve baskıyı daha da artırmayı planladıklarını söyledi.
18:04 03.03.2022
Türk Dışişleri'nden Bayraktar açıklaması: Bunlar Türkiye'nin bir yardımı değil, Ukrayna'nın satın aldığı ürünler

17:58 03.03.2022
Krasnodar futbol kulübü, 8 yabancı oyuncusunun sözleşmesini askıya aldı
Dün Alman teknik direktör Daniel Farke ile sözleşmesini fesheden Rusya Premier Lig takımlarından Krasnodar, bugün Wanderson, Caio, Eric Botheim, Christian Ramirez, Junior Alonso, Jon Cordoba, Victor Klasson ve Remy Cabella dahil 8 oyuncunun sözleşmesini askıya aldığını duyurdu.
Kararın oyuncuların talebi üzerine alındığını belirten kulüp, oyuncuların tesislerden ayrıldığını ve kendi başlarına antrenmanlarına devam edeceğini, ancak sözleşmelerin yürürlükte kalacağını ifade etti.
17:57 03.03.2022
‘Dojd’ televizyonu faaliyetlerini geçici olarak durdurdu
‘Dojd’ TV kanalı (Rusya’da yabancı medya ajanı olarak tanımlanıyor) Genel Direktörü Natalya Sindeyeva, kanalın faaliyetlerini geçici olarak durdurduklarını duyurdu.
Sindeyeva, “Kanalın çalışmalarını geçici olarak durdurma kararı aldık. Dinlenmek ve nasıl devam edeceğimizi anlamak için zamana ve enerjiye ihtiyacımız var. Bu, yayınladığımız son haber bülteniydi. Yayına tekrar döneceğimizi umut ediyorum” ifadelerini kullandı.
Rus Dojd televizyonunun yayınları, ‘Rusya ordusunun Ukrayna’daki özel askeri operasyonu hakkında yalan bilgi yaydığı’ gerekçesiyle Rusya Başsavcılığı’nın talebi üstüne durdurulmuştu. Aynı gerekçeyle yayınları durdurulan Ekho Moskvy radyosunun da tasfiye edilmesine karar verildi.
17:50 03.03.2022
Rusya- Ukrayna görüşmelerinin ikinci turu başladı
Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ikinci turunun Belarus’ta başladığı belirtildi.
Belarus Dışişleri’nden bir yetkili Sputnik haber ajansına açıklamasında, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin, ikinci tur görüşmeler için bir araya geldiklerini belirtti. Tarafların birinci görüşmeleri pazartesi günü Belarus-Ukrayna sınırında gerçekleşmişti.

Belarus’un Belta haber ajansı, görüşmenin başlaması öncesi Rusya ve Ukraynalı heyet üyelerinin el sıkıştıklarını aktardı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi yetkilileri, görüşmelerde çatışmasızlık, ateşkes ve tahliye koridorlarının açıklaması konularını ele almak istediklerini kaydetti.
Bu sırada, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin başladığı haberlerinin ardından Rusya’nın para birimi ruble’nin, dolar ve euro karşısındaki değer kaybedişi durdu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi yetkilileri, görüşmelerde çatışmasızlık, ateşkes ve tahliye koridorlarının açıklaması konularını ele almak istediklerini kaydetti.
Bu sırada, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin başladığı haberlerinin ardından Rusya’nın para birimi ruble’nin, dolar ve euro karşısındaki değer kaybedişi durdu.
Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ikincisi, Belarus’un Polonya sınırı yakınlarındaki Brest bölgesinde gerçekleşiyor. Görüşmelerin birinci turu, Belarus-Ukrayna sınırı yakınındaki Gomel bölgesinde gerçekleşti.
Rusya heyetinde Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve parlamentonun alt kanadı Duma’nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy yer alıyor.
Ukrayna’nın delegasyonundaysa, Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Devlet Başkan Danışmanı Mihail Podolyak, iktidar partisi Halkın Hizmetkarı’nın Grup Başkanı David Arahamiya, Donbass Temas Grubu Başkan Yardımcısı Andrey Kostin, milletvekili Rustem Umerov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Nikolay Roçitskiy bulunuyor.
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