https://tr.sputniknews.com/20220303/doviz-kurlari-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum--1054384291.html
Döviz kurları ve altın fiyatlarında son durum
Döviz kurları ve altın fiyatlarında son durum
Döviz kurları ve altın, güne yatay seyirle başladı. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T08:59+0300
2022-03-03T08:59+0300
2022-03-03T08:59+0300
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Dün 14 lirayı aşan dolar/TL, güne 14.05 liradan başladı. Dolar dün kapanışta 14.08 liraydı. Günü 15.70 liradan başlayan euro ise yeni günde 15.66 liradan güne başladı.Dün günü 1426 liradan kapatan çeyrek altın ise yeni günde 1422 liradan el değiştiriyor. Ons altın ise 1926 dolardan güne başlarken, dün günü 1928 dolardan kapatmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220302/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054353470.html
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Döviz kurları ve altın fiyatlarında son durum
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Döviz kurları ve altın, güne yatay seyirle başladı.
Dün 14 lirayı aşan dolar/TL, güne 14.05 liradan başladı. Dolar dün kapanışta 14.08 liraydı. Günü 15.70 liradan başlayan euro ise yeni günde 15.66 liradan güne başladı.
Dün günü 1426 liradan kapatan çeyrek altın ise yeni günde 1422 liradan el değiştiriyor. Ons altın ise 1926 dolardan güne başlarken, dün günü 1928 dolardan kapatmıştı.