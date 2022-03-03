https://tr.sputniknews.com/20220303/dr-citilci-turkiye-enflasyonda-tepeyi-2023un-ceyreginde-gorebilir-1054398490.html

Dr. Çitilci: Türkiye enflasyonda tepeyi 2023’ün ilk çeyreğinde görebilir

Dr. Çitilci: Türkiye enflasyonda tepeyi 2023’ün ilk çeyreğinde görebilir

Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Tuğberk Çitilci, “Hiperenflasyonun ilk adımlarına hoş geldin diyebiliriz. Akaryakıt zamları durmuyor. Akaryakıt... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T14:32+0300

2022-03-03T14:32+0300

2022-03-03T15:10+0300

anlat bana

türkiye

enflasyon

gıda

avrupa

yaptırım

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Dr. Çitilci: Türkiye enflasyonda tepeyi 2023’ün çeyreğinde görebilir 02.03.2022 ANLAT BANA Dr. Çitilci: Türkiye enflasyonda tepeyi 2023’ün çeyreğinde görebilir 02.03.2022 ANLAT BANA

Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programında Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Tuğberk Çitilci, Türkiye’nin enflasyon rakamlarını değerlendirdi.Gıda enflasyonunun artmaya devam edeceğini ifade eden Çitilci, “Tarım ilaçları, gübre, mazot, yem maliyetleri gibi dinamikleri ortaya koyduğunuzda gıda enflasyonu artmaya devam edecek. Bu artış talep değil arz kaynaklı. Talep yavaşlasa bile birim başına daha fazla ürün almak için gübre kullanırsınız ama gübrenin fiyatı da dolar bazlı artıyor. Bu işin ikinci bacağı ise kimsenin tarımla uğraşmak istememesi. Çiftçiler mazot maliyetleri sebebiyle tarım yapmak istemiyor. Bunlar gıda enflasyonunda artış olarak dönecek” dedi.Gıdada kalıcı bir şekilde yüzde 7 ile 10 arasında bir enflasyon görüldüğünü ifade eden Çitilci, “Bu aktarım mekanizmasından kaynaklı. Aracılarla problem çok çabuk çözülemeyeceğinden 7-10 bandında yapışmış enflasyonu yaz aylarında da görmüş olacağız” diye konuştu.Çitilci, “Hiperenflasyonun ilk adımlarına hoş geldin diyebiliriz. Akaryakıt zamları durmuyor. Akaryakıt zamları enflasyondaki yükselişi majör tetikçisi. Bundan dolayı enflasyonda tepeyi 2023’ün ilk çeyreğinde görebiliriz” dedi.‘Avrupa, Rusya’ya yaptırım uygularken ilk etapta kârda olduğunu düşünse bile, orta vadede aleyhine döneceği bir süreci yaşayacak’Rusya’nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin talebiyle başlattığı Donbass operasyonuna karşı Avrupa’nın açıkladığı yaptırım paketlerinin ekonomilerine etkilerini de değerlendiren Çitilci, “Bu krizde en fazla hasarı alacak olan Avrupa olacak. Avrupa, Rusya’ya yaptırım uygularken ilk etapta kârda olduğunu düşünse bile, aktarım maliyeti, aktarım mekanizmaları ve ticaretin paylaşımı tarafında orta vadede aleyhine döneceği bir süreci yaşayacak. Bu bir bumerang gibi dönecek ve Avrupa’yı daha sert vurmaya başlayacak” dedi.Avrupa’da yüzde 4 ila 8 arasında değişen enflasyon oranları olduğuna dikkat çeken Dr. Çitilci “Bu başta Almanya olmak üzere Avrupa’ya kâbus gibi çöküyor. Bu iş enerji maliyeti ve emtia dinamiklerinden kaynaklandığından dolayı Merkez Bankaları faiz artırsa bile petrolün veya emtianın maliyet fiyatları düşmüyor. Dünyada enflasyonda çok kolay çözülemeyecek yeni bir faza giriyoruz. Bu ekosistem güçlü para ve sağlam maliye politikalarıyla çözülemeyecek. Ülkelerin bu işten çıkış yolu ekonomik politikalardan önce uluslararası ilişkilerdeki dengelerin oturmasını sağlamak. Ondan sonra ekonomi politikalarıyla ne yapılabilir tartışması devreye girecek. Uluslararası ilişkiler çözülmeden ne faiz artışı, ne faiz politikalarıyla bunu çözmenin imkânı yok” dedi.

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2022

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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türkiye, enflasyon, gıda, avrupa, yaptırım, аудио