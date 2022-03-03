https://tr.sputniknews.com/20220303/dugun-salonuna-girip-pasta-yedi-sikayet-edilince-gozaltina-alindi-1054406848.html
Düğün salonuna girip pasta yedi, şikayet edilince gözaltına alındı
Düğün salonuna girip pasta yedi, şikayet edilince gözaltına alındı
Samsun'da girdiği düğün salonundan pasta yediği iddia edilen bir kişi şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T17:48+0300
2022-03-03T17:48+0300
2022-03-03T17:51+0300
gözaltı
türkiye
düğün
pasta
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Samsun'da edinilen bilgiye göre, düğün salonuna girerek pasta yediği iddia edilen A.K. şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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gözaltı, düğün, pasta
Düğün salonuna girip pasta yedi, şikayet edilince gözaltına alındı
17:48 03.03.2022 (güncellendi: 17:51 03.03.2022) Abone ol
Samsun'da girdiği düğün salonundan pasta yediği iddia edilen bir kişi şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun'da edinilen bilgiye göre, düğün salonuna girerek pasta yediği iddia edilen A.K. şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.