https://tr.sputniknews.com/20220303/elazigda-70-ogrenci-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1054401598.html

Elazığ'da 70 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da 70 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Elazığ'daki bir okulda öğrenim gören 70 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kontrolleri yapılan öğrencilerde olumsuz bir duruma rastlanmadı. 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T15:34+0300

2022-03-03T15:34+0300

2022-03-03T15:34+0300

türkiye

zehirlenme

elazığ

okul

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Elazığ'da Abdullahpaşa Mahallesi’ndeki Şehit Cuma Dağ Ortaokulu'nda bugün öğle saatlerinde bazı öğrencilerde boğazda yanma, karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikâyetleri görüldü. İdarecilerin ihbarı üzerine okula polis, itfaiye, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin yapılan kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Öğrenciler, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.Valilik açıklama yaptıElazığ Valiliği’nden de olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz merkezinde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulu'nda, gaz zehirlenmesi ihbarı alınması üzerine sağlık, AFAD ve emniyet ekibi ile birlikte doğal gaz dağıtım şirketi personelleri süratle okula intikal etmiş olup, ilgili birimlerce yapılan kontrollerde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilmemiştir. 70 öğrencimiz, boğazlarında yanma şikayeti üzerine ilgili sağlık kuruluşlarına süratle sevk edilmiştir. Sağlık kuruluşlarımızda ilk muayeneleri gerçekleştirilen öğrencilerimizde herhangi bir gaz veya gıda zehirlenmesi teşhisi konulmamış olup, öğrencilerimiz tedbir amaçlı müşahede altına alınmıştır. Kontrolleri tamamlanan öğrencilerimiz ailelerine teslim edilmiştir. Okulumuzda öğrencilerimizin ve okul personelimizin sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" denildi.

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zehirlenme, elazığ, okul