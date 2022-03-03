Türkiye
SON DAKİKA | Giyim firması Mango, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220303/elazigda-maden-rezervinin-ardindan-simdi-de-dogal-gaz-bulundu-1054402816.html
Elazığ'da maden rezervinin ardından şimdi de doğal gaz bulundu
Elazığ'da maden rezervinin ardından şimdi de doğal gaz bulundu
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde Maden Tektik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından doğal gaz rezervi bulundu. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T16:08+0300
2022-03-03T16:22+0300
maden
türkiye
elazığ
doğalgaz
rezerv
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054402791_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5a08afb4bcfd9b8b8e0e2abc2654048f.jpg
Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğal gaz bulundu.Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde Maden Tektik ve Arama (MTA) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu.Bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220301/turkiyenin-en-buyuk-maden-rezervi-bulundu--1054325660.html
türkiye
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054402791_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_05cf05ed201bc61d3d22f5d7b1a8e29f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
maden, elazığ, doğalgaz, rezerv

Elazığ'da maden rezervinin ardından şimdi de doğal gaz bulundu

16:08 03.03.2022 (güncellendi: 16:22 03.03.2022)
© İHAElazığ, rezerv
Elazığ, rezerv - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© İHA
Abone olGoogle news
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde Maden Tektik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından doğal gaz rezervi bulundu.
Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğal gaz bulundu.
Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde Maden Tektik ve Arama (MTA) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu.
Bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Elazığ - Maden - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
EKONOMİ
Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulundu
1 Mart, 12:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала