https://tr.sputniknews.com/20220303/elazigda-maden-rezervinin-ardindan-simdi-de-dogal-gaz-bulundu-1054402816.html

Elazığ'da maden rezervinin ardından şimdi de doğal gaz bulundu

Elazığ'da maden rezervinin ardından şimdi de doğal gaz bulundu

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde Maden Tektik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından doğal gaz rezervi bulundu. 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T16:08+0300

2022-03-03T16:08+0300

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maden

türkiye

elazığ

doğalgaz

rezerv

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Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğal gaz bulundu.Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde Maden Tektik ve Arama (MTA) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu.Bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220301/turkiyenin-en-buyuk-maden-rezervi-bulundu--1054325660.html

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