https://tr.sputniknews.com/20220303/elazigda-maden-rezervinin-ardindan-simdi-de-dogal-gaz-bulundu-1054402816.html
Elazığ'da maden rezervinin ardından şimdi de doğal gaz bulundu
Elazığ'da maden rezervinin ardından şimdi de doğal gaz bulundu
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde Maden Tektik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından doğal gaz rezervi bulundu. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T16:08+0300
2022-03-03T16:08+0300
2022-03-03T16:22+0300
maden
türkiye
elazığ
doğalgaz
rezerv
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Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğal gaz bulundu.Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde Maden Tektik ve Arama (MTA) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu.Bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220301/turkiyenin-en-buyuk-maden-rezervi-bulundu--1054325660.html
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maden, elazığ, doğalgaz, rezerv
Elazığ'da maden rezervinin ardından şimdi de doğal gaz bulundu
16:08 03.03.2022 (güncellendi: 16:22 03.03.2022) Abone ol
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde Maden Tektik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından doğal gaz rezervi bulundu.
Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğal gaz bulundu.
Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde Maden Tektik ve Arama (MTA) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu.
Bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi.