https://tr.sputniknews.com/20220303/emre-kinay-muhabire-hakaret-ettigi-iddiasiyla-hakim-karsisinda-goruntu-yanlis-sekilde-anlasildi-1054403768.html

Emre Kınay, muhabire hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısında: 'Görüntü yanlış şekilde anlaşıldı'

Emre Kınay, muhabire hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısında: 'Görüntü yanlış şekilde anlaşıldı'

Cihangir'de mekan çıkışında kendisini görüntülemek isteyen muhabir Mustafa Ağdağ'a hakaret ettiği iddiasıyla, oyuncu Emre Kınay ile mekanda oturan müşteri Baha... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T16:27+0300

2022-03-03T16:27+0300

2022-03-03T16:31+0300

emre kınay

yaşam

hakaret davası

muhabir

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İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Emre Kınay ile Baha Toygar katıldı. Şikayetçi Mustafa Ağdağ ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.Duruşmada savunma yapan sanık Emre Kınay, şunları söyledi:‘Görüntülerde biri belimden sarılmıştı’Şikayetçi Mustafa Ağdağ'ın kendisine ‘Belediye başkanı olsaydınız da yasak çiğnemeye devam edecek miydiniz?’ diye sorduğunu söyleyen Kınay, şöyle devam etti:"Ben de ne alakası olduğunu, yasağı kimin koyduğunu sordum. Bunun üzerine 'Yasağı Cumhurbaşkanımız koydu' dedi. Şikayetçiye hangi kanalda çalıştığını sorup, mikrofonu görmek için kenara çekmeye çalıştığımda 'Bana dokunma' dedi. Hangi kanalda çalıştığını görünce 'ne yapmaya çalıştığını anlıyorum ayıp, kasıtlı soru sorup zan altında tutmaya çalışıyorsun' dedim. Karşı taraf soru soruyorum deyince ben de, 'anlatıyorum, anlamıyor musun geri zekâlı mısın' dedim. Görüntülerde biri belimden sarılmıştı. Karşı tarafa zarar vermeye çalışıyormuşum gibi görünmüşüm. Görüntü bu nedenle yanlış şekilde anlaşıldı. Hakaret etme kastım yoktu. Haksız tahrik altında ağzımdan çıkmıştır. İddiaya konu olaydan sonra motokurye karakola yanıma gelip müştekinin yemek öncesi, bir başkasıyla telefonda konuşup, bizim masayı gören konumda iken 'ne yapayım adam yemek yiyor, nasıl çıkarayım mekandan tahrik edeyim' şeklinde söz söylemiş olduğunu iletti. Bu olayla ilgili görüntüler bipleme yapılarak yayınlandı. Sanki çok daha ağır sözler söylemişim gibi yansıtıldı."‘Sanık aşırı derecede alkollüymüş, soruya kızacağını düşünmemiştim’Şikayetçi Mustafa Ağdağ olay günü Emre Kınay'ın yemek yediği mekanın dışında beklediğini belirterek şunları söyledi:Duruşma ertelendiMahkeme taraflara tanıklarını bildirmeleri için süre vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.İddianameİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre Kınay'ın şikayetçi Mustafa Ağdağ'a yönelik 'geri zekalı', diğer şüpheli Baha Toygar'ın ise hakaret içerikli söylemi nedeniyle kamuya açık olan caddede sövme suretiyle alenen hakaret ederek üzerlerine atılı suçu işledikleri aktarıldı. İddianamede, şüphelilerin 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

https://tr.sputniknews.com/20210318/emre-kinay-kovid-19a-yakalandi-1044057771.html

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emre kınay, hakaret davası, muhabir