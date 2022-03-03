https://tr.sputniknews.com/20220303/enag-yillik-enflasyon-yuzde-1238-artti-1054385187.html
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 123.8 arttı
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 123.8 arttı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, enflasyon şubatta aylık yüzde 5.44 arttı. Yıllık artış ise yüzde 123.80 oldu. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T09:38+0300
2022-03-03T09:38+0300
2022-03-03T09:38+0300
ekonomi
enagrup
enflasyon
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) şubat ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.Buna göre enflasyon şubatta aylık yüzde 5,44 artarken, 12 aylık artış ise yüzde 123,80 olarak kaydedildi.
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enagrup, enflasyon
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 123.8 arttı
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, enflasyon şubatta aylık yüzde 5.44 arttı. Yıllık artış ise yüzde 123.80 oldu.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) şubat ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.
Buna göre enflasyon şubatta aylık yüzde 5,44 artarken, 12 aylık artış ise yüzde 123,80 olarak kaydedildi.