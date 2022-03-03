https://tr.sputniknews.com/20220303/enag-yillik-enflasyon-yuzde-1238-artti-1054385187.html

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 123.8 arttı

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 123.8 arttı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, enflasyon şubatta aylık yüzde 5.44 arttı. Yıllık artış ise yüzde 123.80 oldu. 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T09:38+0300

2022-03-03T09:38+0300

2022-03-03T09:38+0300

ekonomi

enagrup

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104131/36/1041313638_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fa763f490a1e23ba31e6a385dbbf4818.jpg

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) şubat ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.Buna göre enflasyon şubatta aylık yüzde 5,44 artarken, 12 aylık artış ise yüzde 123,80 olarak kaydedildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

enagrup, enflasyon