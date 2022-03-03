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https://tr.sputniknews.com/20220303/ermenistanda-parlamento-yeni-cumhurbaskanini-secti--1054390380.html
Ermenistan’da parlamento yeni cumhurbaşkanını seçti
Ermenistan’da parlamento yeni cumhurbaşkanını seçti
Ermenistan parlamentosunda yapılan ikinci tur oylamada Vaagn Haçaturyan, cumhurbaşkanı görevine seçildi. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T12:06+0300
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ermenistan
cumhurbaşkanı
vaagn haçaturyan
seçim
dünya
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Ermenistan parlamentosunda düzenlenen oylamada, eski yüksek teknoloji ve sanayi bakanı Vaagn Haçaturyan, 71 vekilin oyuyla cumhurbaşkanı olarak seçildi. Parlamentoda yapılan birinci oylamada Haçaturyan, muhalefetin oylamaya katılmaması nedeniyle cumhurbaşkanı seçilememişti. Zira muhalefetin oylamada bulunmayışı, Haçaturyan’ın seçilebilmesi gereken minimum oy sayısı olan 65’e ulaşılamamıştı.
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ermenistan, cumhurbaşkanı, vaagn haçaturyan, seçim

Ermenistan’da parlamento yeni cumhurbaşkanını seçti

12:06 03.03.2022 (güncellendi: 12:10 03.03.2022)
© AAseçim - sandık - oy verme
seçim - sandık - oy verme - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AA
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Ermenistan parlamentosunda yapılan ikinci tur oylamada Vaagn Haçaturyan, cumhurbaşkanı görevine seçildi.
Ermenistan parlamentosunda düzenlenen oylamada, eski yüksek teknoloji ve sanayi bakanı Vaagn Haçaturyan, 71 vekilin oyuyla cumhurbaşkanı olarak seçildi.
Parlamentoda yapılan birinci oylamada Haçaturyan, muhalefetin oylamaya katılmaması nedeniyle cumhurbaşkanı seçilememişti. Zira muhalefetin oylamada bulunmayışı, Haçaturyan’ın seçilebilmesi gereken minimum oy sayısı olan 65’e ulaşılamamıştı.
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