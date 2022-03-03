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Eşini bıçakla yaralayan erkek tutuklandı: 'Bütün kadınlardan özür diliyorum'
Eşini bıçakla yaralayan erkek tutuklandı: 'Bütün kadınlardan özür diliyorum'
Adana’da kendisini aldattığını öne sürdüğü karısını önce boğazına satır dayayıp sonra bıçakla yaraladığı iddia edilen koca gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T09:59+0300
2022-03-03T09:59+0300
türkiye
kadına şiddet
tutuklama
adana
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Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 05.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şeyma T. (22), uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü eşi Eren T. (28) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Eren T., eşini darp edip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralı halde evden kaçan Şeyma T. komşularına sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Şeyma T. ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.Tedavisi tamamlanan Şeyma T, ifadesinde, eşinin kendisini aldatmakla suçlayıp tartışma çıkarttığını önce kafasında porselen tabaklar kırdığını daha sonra “seni öldürürüm” diyerek boğazına satır dayadığını, ardından da mutfağa gidip aldığı bıçakla yaraladığını söyledi.Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüpheli Eren T.’yi gözaltına aldı. Zanlı emniyetteki ifadesinde eşinin kendisini aldattığını öne sürdü.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Eren T., sağlık kontrolünden geçirilmek için Adana Adli Tıp Birimi’ne getirildiği sırada gazetecilere, “Tüm kadınlardan özür diliyorum. Bu olay bana oynana bir oyundan ibaret. Ben kimseye zarar vermedim. Eşim bıçakla üzerime geldi. Kendisini ittiğim sırada eli kesildi. Bıçaklama olayı yalan. Üzerime atılan bir iftiradır” dedi.Eren T. sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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kadına şiddet, tutuklama, adana

Eşini bıçakla yaralayan erkek tutuklandı: 'Bütün kadınlardan özür diliyorum'

09:59 03.03.2022
© DHA / Karısını bıçakladı kadınlardan özür diledi
Karısını bıçakladı kadınlardan özür diledi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© DHA /
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Adana’da kendisini aldattığını öne sürdüğü karısını önce boğazına satır dayayıp sonra bıçakla yaraladığı iddia edilen koca gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen koca, “Bütün kadınlardan özür diliyorum, ben karımı bıçaklamadım” dedi
Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 05.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şeyma T. (22), uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü eşi Eren T. (28) ile tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Eren T., eşini darp edip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralı halde evden kaçan Şeyma T. komşularına sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Şeyma T. ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.
Tedavisi tamamlanan Şeyma T, ifadesinde, eşinin kendisini aldatmakla suçlayıp tartışma çıkarttığını önce kafasında porselen tabaklar kırdığını daha sonra “seni öldürürüm” diyerek boğazına satır dayadığını, ardından da mutfağa gidip aldığı bıçakla yaraladığını söyledi.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüpheli Eren T.’yi gözaltına aldı. Zanlı emniyetteki ifadesinde eşinin kendisini aldattığını öne sürdü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Eren T., sağlık kontrolünden geçirilmek için Adana Adli Tıp Birimi’ne getirildiği sırada gazetecilere, “Tüm kadınlardan özür diliyorum. Bu olay bana oynana bir oyundan ibaret. Ben kimseye zarar vermedim. Eşim bıçakla üzerime geldi. Kendisini ittiğim sırada eli kesildi. Bıçaklama olayı yalan. Üzerime atılan bir iftiradır” dedi.
Eren T. sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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