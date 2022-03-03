Türkiye
SON DAKİKA| Rusya Savunma Bakanlığı: Rus güçleri Harkov bölgesindeki Balakleya kentini ele geçirdi
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220303/fenerbahce-ve-hull-cityden-hazirlik-maci-planlamasi-1054386313.html
Fenerbahçe ve Hull City’den hazırlık maçı planlaması
Fenerbahçe ve Hull City’den hazırlık maçı planlaması
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istiyor. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T10:19+0300
2022-03-03T10:19+0300
spor
fenerbahçe
hull city
maç
hazırlık maçı
acun ilıcalı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049536284_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_914a051930061279b72d355cd11f8a87.jpg
İngiltere Championship ekibi Hull City’i satın alan Acun Ilıcalı, gelecek sezon öncesinde Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istiyor. Bugün İngiliz basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arkadaşlığı bulunan Ilıcalı’nın bu hazırlık maçını, Katar’da gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası sebebiyle erken başlayacak ligler öncesinde gerçekleştirmek istediği ifade edildi. İngiliz basınında yer alan haberde Acun Ilıcalı’nın Hull City’nin yurt içi ve yurt dışı profilini yükseltmek için bu tarz birçok projelerde bulunacağı söylenirken, Fenerbahçe ile oynanacak olan hazırlık maçının İstanbul’da gerçekleştirileceği iddia edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/allahyar-sayyadmanesh-ilicalinin-hull-citysine-kiralandi-1053327297.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049536284_142:0:790:486_1920x0_80_0_0_b654e27bebeef7a16fa712b94f39fe04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, hull city, maç, hazırlık maçı, acun ilıcalı

Fenerbahçe ve Hull City’den hazırlık maçı planlaması

10:19 03.03.2022
© AAFutbol, top, saha
Futbol, top, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istiyor.
İngiltere Championship ekibi Hull City’i satın alan Acun Ilıcalı, gelecek sezon öncesinde Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istiyor.
Bugün İngiliz basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arkadaşlığı bulunan Ilıcalı’nın bu hazırlık maçını, Katar’da gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası sebebiyle erken başlayacak ligler öncesinde gerçekleştirmek istediği ifade edildi.
İngiliz basınında yer alan haberde Acun Ilıcalı’nın Hull City’nin yurt içi ve yurt dışı profilini yükseltmek için bu tarz birçok projelerde bulunacağı söylenirken, Fenerbahçe ile oynanacak olan hazırlık maçının İstanbul’da gerçekleştirileceği iddia edildi.
Allahyar Sayyadmanesh - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
SPOR
Allahyar Sayyadmanesh, Ilıcalı'nın Hull City'sine kiralandı
31 Ocak, 23:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала