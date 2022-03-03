https://tr.sputniknews.com/20220303/fenerbahce-ve-hull-cityden-hazirlik-maci-planlamasi-1054386313.html
Fenerbahçe ve Hull City’den hazırlık maçı planlaması
Fenerbahçe ve Hull City’den hazırlık maçı planlaması
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istiyor. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T10:19+0300
2022-03-03T10:19+0300
2022-03-03T10:19+0300
spor
fenerbahçe
hull city
maç
hazırlık maçı
acun ilıcalı
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İngiltere Championship ekibi Hull City’i satın alan Acun Ilıcalı, gelecek sezon öncesinde Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istiyor. Bugün İngiliz basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arkadaşlığı bulunan Ilıcalı’nın bu hazırlık maçını, Katar’da gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası sebebiyle erken başlayacak ligler öncesinde gerçekleştirmek istediği ifade edildi. İngiliz basınında yer alan haberde Acun Ilıcalı’nın Hull City’nin yurt içi ve yurt dışı profilini yükseltmek için bu tarz birçok projelerde bulunacağı söylenirken, Fenerbahçe ile oynanacak olan hazırlık maçının İstanbul’da gerçekleştirileceği iddia edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/allahyar-sayyadmanesh-ilicalinin-hull-citysine-kiralandi-1053327297.html
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fenerbahçe, hull city, maç, hazırlık maçı, acun ilıcalı
Fenerbahçe ve Hull City’den hazırlık maçı planlaması
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istiyor.
İngiltere Championship ekibi Hull City’i satın alan Acun Ilıcalı, gelecek sezon öncesinde Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istiyor.
Bugün İngiliz basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arkadaşlığı bulunan Ilıcalı’nın bu hazırlık maçını, Katar’da gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası sebebiyle erken başlayacak ligler öncesinde gerçekleştirmek istediği ifade edildi.
İngiliz basınında yer alan haberde Acun Ilıcalı’nın Hull City’nin yurt içi ve yurt dışı profilini yükseltmek için bu tarz birçok projelerde bulunacağı söylenirken, Fenerbahçe ile oynanacak olan hazırlık maçının İstanbul’da gerçekleştirileceği iddia edildi.