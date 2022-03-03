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Fenerbahçe'den Arda Güler'e yeni sözleşme
Fenerbahçe'den Arda Güler'e yeni sözleşme
Fenerbahçe, Arda Güler'le uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki Arda ile bir buçuk yıllık anlaşması bulunuyor. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T15:15+0300
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spor
fenerbahçe
arda güler
sözleşme
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TRT Spor'un haberine göre, 18 yaşına girmeyen bir futbolcu ile en fazla 3 yıllık sözleşme imzalanabildiği için, Arda’nın mukavelesinin 2025 yılına kadar uzatılması bekleniyor.Diğer yandan genç futbolcunun maaşında bir miktar düzeltmeye gidilmesi planlanıyor. Arda Güler'in sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile yeniden masaya oturacağı gelen haberler arasında.Genç oyuncu 18 yaşını doldurduğunda ise yeni sözleşmenin 5 yıl olarak güncellenmesi bekleniyor. Gelecek vadeden orta saha oyuncusunun ailesi de yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.Hem sarı lacivertli camianın hem de deneyimli futbolcuların yaklaşımından çok mutlu olduğu öğrenilen Arda, Fenerbahçe formasını uzun yıllar giymek istediğini ifade ediyor.
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fenerbahçe, arda güler, sözleşme

Fenerbahçe'den Arda Güler'e yeni sözleşme

15:15 03.03.2022
© AASosa - Arda Güler
Sosa - Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AA
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Fenerbahçe, Arda Güler'le uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki Arda ile bir buçuk yıllık anlaşması bulunuyor.
TRT Spor'un haberine göre, 18 yaşına girmeyen bir futbolcu ile en fazla 3 yıllık sözleşme imzalanabildiği için, Arda’nın mukavelesinin 2025 yılına kadar uzatılması bekleniyor.
Diğer yandan genç futbolcunun maaşında bir miktar düzeltmeye gidilmesi planlanıyor. Arda Güler'in sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile yeniden masaya oturacağı gelen haberler arasında.
Genç oyuncu 18 yaşını doldurduğunda ise yeni sözleşmenin 5 yıl olarak güncellenmesi bekleniyor. Gelecek vadeden orta saha oyuncusunun ailesi de yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.
Hem sarı lacivertli camianın hem de deneyimli futbolcuların yaklaşımından çok mutlu olduğu öğrenilen Arda, Fenerbahçe formasını uzun yıllar giymek istediğini ifade ediyor.
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