https://tr.sputniknews.com/20220303/iddianameden-feto-mensuplari-yeniden-yapilanma-bulusmalari-icin-havuz-ve-hamamlari-secmis-1054387947.html

İddianameden: 'FETÖ mensupları, yeniden yapılanma buluşmaları için havuz ve hamamları seçmiş'

İddianameden: 'FETÖ mensupları, yeniden yapılanma buluşmaları için havuz ve hamamları seçmiş'

FETÖ mensuplarının, teknik ve fiziki takibe yakalanmamak için yeni geliştirdikleri yöntemler arasında, hamam ve havuz buluşmalarının yer aldığı belirlendi. 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T11:25+0300

2022-03-03T11:25+0300

2022-03-03T11:25+0300

türkiye

fetö

iddianame

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Örgütün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, sözde Karaman il imamı olduğu iddia edilen Sedat A'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.İddianamede, FETÖ'nün Karaman'da yeniden örgütlenmeye başladığı ve bağış adı altında para topladığı belirtildi.Yeni yapılanmanın, ağırlıklı olarak daha önce FETÖ'den yargılananlardan oluştuğu ifade edilen iddianamede, örgüt mensuplarının teknik ve fiziki takibe yakalanmamak için yeni yöntemler geliştirdiklerine de yer verildi.Buna göre örgüt mensupları, dikkat çekmemek için eşlerinin de katıldığı piknik, yemekli ev davetleri, hamam ve havuz partilerinde bir araya geldi.Sözde üst düzey yöneticilerin katılacağı toplantıları başka şehirlerde organize eden FETÖ, örgütsel para trafiğini ise başkaları adına açılan banka hesapları üzerinden yaptı.Bu yöntemlerin, sözde Karaman il imamı Sedat A'nın takip edilmesiyle ortaya çıkarıldığı aktarılan iddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:35 yıl 9'ar aya kadar hapis istendiÖrgütün Karaman yapılanmasında yer aldığı belirlenen Sedat A, Sinan E, Kadir E, Murat M. ve Gökhan A, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde örgütün gaybubet evinde toplantı yaptıkları sırada yakalandı.Evde, yüklü miktarda para ve örgütsel belgeler de bulundu.İddianamede bu kişilerin, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "terörün finansmanı" suçlarından 35 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

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