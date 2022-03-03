İlker Başbuğ 'hakaret' suçundan hakim karşısına çıktı

“26 Haziran 2009 günü özellikle Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) 250. maddesinin 3. fıkrasında bir değişiklik yapıldı. Bakın bunun altını çiziyorum, bu CMK 250. maddenin 3. fıkrasında yapılan değişiklik her şeyden evvel Anayasa’nın 145. maddesine aykırıydı. Ayrıca CMK’da yapılan değişikliğin zamanlamasında ve bu yasa değişikliklerinde kimlerin faydalandığına baktığımız zaman karşımıza ilk faydalananlar 4 tane FETÖ’nün azılı militan savcısı çıkıyor. Ben de bir sade vatandaş olarak soruyorum, bu olayda hiç mi şüphe duymuyorsunuz veya hiç şüphe duymayacak mıyız? Benim söylediğim bu. Ben burada ciddi şüpheler duyuyorum ama kimseyi suçlamıyorum. İçerde verdiğim savunmada da kişisel olarak kimseyi suçladığım yoktur. Benim bütün istediğim bu yasa değişikliği teklifini ilk gündeme getiren, bu yasa değişikliği ilk kaleme alanlar kimlerdir bu araştırılsın, incelensin diyorum. Bütün istediğim bu. Bu da benim o döneme komutanlık sorumluluğu taşıyan birisi olarak bunu sormak, gündeme getirmek, araştırılmasını istemek hakkım değil sorumluluğumdur.”