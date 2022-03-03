https://tr.sputniknews.com/20220303/ispartada-yogun-kar-yagisi-nedeniyle-elektrik-kesintisi-yasaniyor-1054385016.html

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor

Isparta'nın bazı mahallelerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu. 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T09:28+0300

2022-03-03T09:28+0300

2022-03-03T09:28+0300

türkiye

isparta

kar

elektrik

elektrik kesintisi

belediye

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Elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden Isparta merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşanıyor.Çevre illerdeki bazı elektrik dağıtım şirketleri, kentteki arızalara müdahaleye destek için ekip yönlendirdi. Karla mücadele çalışmalarına Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Konya Büyükşehir Belediyesinden gelen ekipler de kentteki kar küreme ve tuzlama çalışmalarına katıldı.Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer'in kente gelerek çalışmaları yerinde inceleyeceği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220207/elektrik-muhendisleri-odasindan-ozellestirme-uyarisi-butun-ulkenin-akibeti-isparta-gibi-olur-1053562324.html

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isparta, kar, elektrik, elektrik kesintisi, belediye