https://tr.sputniknews.com/20220303/ispartada-yogun-kar-yagisi-nedeniyle-elektrik-kesintisi-yasaniyor-1054385016.html
Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor
Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor
Isparta'nın bazı mahallelerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T09:28+0300
2022-03-03T09:28+0300
2022-03-03T09:28+0300
türkiye
isparta
kar
elektrik
elektrik kesintisi
belediye
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Elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden Isparta merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşanıyor.Çevre illerdeki bazı elektrik dağıtım şirketleri, kentteki arızalara müdahaleye destek için ekip yönlendirdi. Karla mücadele çalışmalarına Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Konya Büyükşehir Belediyesinden gelen ekipler de kentteki kar küreme ve tuzlama çalışmalarına katıldı.Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer'in kente gelerek çalışmaları yerinde inceleyeceği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220207/elektrik-muhendisleri-odasindan-ozellestirme-uyarisi-butun-ulkenin-akibeti-isparta-gibi-olur-1053562324.html
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isparta, kar, elektrik, elektrik kesintisi, belediye
Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor
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Isparta'nın bazı mahallelerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu.
Elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden Isparta merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşanıyor.
Çevre illerdeki bazı elektrik dağıtım şirketleri, kentteki arızalara müdahaleye destek için ekip yönlendirdi. Karla mücadele çalışmalarına Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Konya Büyükşehir Belediyesinden gelen ekipler de kentteki kar küreme ve tuzlama çalışmalarına katıldı.
Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer'in kente gelerek çalışmaları yerinde inceleyeceği bildirildi.