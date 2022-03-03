https://tr.sputniknews.com/20220303/istanbul-eczaci-odasindan-saglik-bakanligina-cagri-hpv-asisi-rutin-asi-takvimine-alinsin-1054403301.html

İstanbul Eczacı Odası’ndan Sağlık Bakanlığı’na çağrı: HPV aşısı rutin aşı takvimine alınsın

İstanbul Eczacı Odası’ndan Sağlık Bakanlığı’na çağrı: HPV aşısı rutin aşı takvimine alınsın

İstanbul Eczacı Odası, 4 Mart HPV Farkındalık Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'na "HPV Gerçeği ve Aşılamanın Önemi" başlıklı bir dosya göndererek HPV... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T16:25+0300

2022-03-03T16:25+0300

2022-03-03T16:25+0300

türkiye

ilaç

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İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Pınar Özcan, rahim ağzı kanserinin tüm dünya genelinde kadınlarda meme kanserinden sonra kansere bağlı ölümler içinde ikinci sırada yer aldığına dikkat çekti.107 ülkede rutin aşı takvimine dahilRahim ağzı kanserinin ülkemizde 15-44 yaş arası kadınlarda en sık görülen 5. kanser olduğunu belirten Ecz. Özcan, şunları kaydetti:“Türkiye’de rahim ağzı kanserine yakalanma ihtimali olan ve risk grubu olarak değerlendirilen 32 milyondan fazla 15 yaş ve üzeri genç kız ve kadın nüfusu bulunuyor. HPV büyük bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü rahim ağzı kanserine karşı 9-14 yaş arasındaki kız çocuklarına aşı yapılmasını öneriyor.Bugün 107 ülkede HPV aşısı rutin aşı takvimine dahil. Bu ülkelerde yapılan çalışmalar, HPV aşısı olan kadın sayısının artmasıyla HPV kaynaklı kanserlerin görülme sıklığının azaldığını ortaya koyuyor. Bizim ülkemizde de kadınlar aşılama yaparak HPV kaynaklı enfeksiyonlardan ve rahim ağzı kanserinden korunmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olan HPV aşılarının toplum sağlığı ve ülke ekonomisi açısından ülkemizde de aşı takvimine alınmasını talep ediyoruz."

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ilaç