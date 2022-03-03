Türkiye
SON DAKİKA | Giyim firması Mango, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220303/istanbul-eczaci-odasindan-saglik-bakanligina-cagri-hpv-asisi-rutin-asi-takvimine-alinsin-1054403301.html
İstanbul Eczacı Odası’ndan Sağlık Bakanlığı’na çağrı: HPV aşısı rutin aşı takvimine alınsın
İstanbul Eczacı Odası’ndan Sağlık Bakanlığı’na çağrı: HPV aşısı rutin aşı takvimine alınsın
İstanbul Eczacı Odası, 4 Mart HPV Farkındalık Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'na "HPV Gerçeği ve Aşılamanın Önemi" başlıklı bir dosya göndererek HPV... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T16:25+0300
2022-03-03T16:25+0300
türkiye
ilaç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050636848_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_675160a0f6be8f2cd2fcc2f03a54cd16.jpg
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Pınar Özcan, rahim ağzı kanserinin tüm dünya genelinde kadınlarda meme kanserinden sonra kansere bağlı ölümler içinde ikinci sırada yer aldığına dikkat çekti.107 ülkede rutin aşı takvimine dahilRahim ağzı kanserinin ülkemizde 15-44 yaş arası kadınlarda en sık görülen 5. kanser olduğunu belirten Ecz. Özcan, şunları kaydetti:“Türkiye’de rahim ağzı kanserine yakalanma ihtimali olan ve risk grubu olarak değerlendirilen 32 milyondan fazla 15 yaş ve üzeri genç kız ve kadın nüfusu bulunuyor. HPV büyük bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü rahim ağzı kanserine karşı 9-14 yaş arasındaki kız çocuklarına aşı yapılmasını öneriyor.Bugün 107 ülkede HPV aşısı rutin aşı takvimine dahil. Bu ülkelerde yapılan çalışmalar, HPV aşısı olan kadın sayısının artmasıyla HPV kaynaklı kanserlerin görülme sıklığının azaldığını ortaya koyuyor. Bizim ülkemizde de kadınlar aşılama yaparak HPV kaynaklı enfeksiyonlardan ve rahim ağzı kanserinden korunmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olan HPV aşılarının toplum sağlığı ve ülke ekonomisi açısından ülkemizde de aşı takvimine alınmasını talep ediyoruz."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050636848_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_eea3f51b6b935829837d288a8f8d2788.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ilaç

İstanbul Eczacı Odası’ndan Sağlık Bakanlığı’na çağrı: HPV aşısı rutin aşı takvimine alınsın

16:25 03.03.2022
© DHAHPV aşısı
HPV aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
İstanbul Eczacı Odası, 4 Mart HPV Farkındalık Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'na "HPV Gerçeği ve Aşılamanın Önemi" başlıklı bir dosya göndererek HPV aşılarının rutin aşı takvimine alınmasını istedi. Rahim ağzı kanseri, tüm dünya genelinde kadınlarda meme kanserinden sonra kansere bağlı ölümler içinde ikinci sırada yer alıyor.
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Pınar Özcan, rahim ağzı kanserinin tüm dünya genelinde kadınlarda meme kanserinden sonra kansere bağlı ölümler içinde ikinci sırada yer aldığına dikkat çekti.

107 ülkede rutin aşı takvimine dahil

Rahim ağzı kanserinin ülkemizde 15-44 yaş arası kadınlarda en sık görülen 5. kanser olduğunu belirten Ecz. Özcan, şunları kaydetti:
“Türkiye’de rahim ağzı kanserine yakalanma ihtimali olan ve risk grubu olarak değerlendirilen 32 milyondan fazla 15 yaş ve üzeri genç kız ve kadın nüfusu bulunuyor. HPV büyük bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü rahim ağzı kanserine karşı 9-14 yaş arasındaki kız çocuklarına aşı yapılmasını öneriyor.
Bugün 107 ülkede HPV aşısı rutin aşı takvimine dahil. Bu ülkelerde yapılan çalışmalar, HPV aşısı olan kadın sayısının artmasıyla HPV kaynaklı kanserlerin görülme sıklığının azaldığını ortaya koyuyor. Bizim ülkemizde de kadınlar aşılama yaparak HPV kaynaklı enfeksiyonlardan ve rahim ağzı kanserinden korunmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olan HPV aşılarının toplum sağlığı ve ülke ekonomisi açısından ülkemizde de aşı takvimine alınmasını talep ediyoruz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала