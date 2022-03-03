https://tr.sputniknews.com/20220303/izmirde-cinsel-istismar-ve-silahla-yaralama-saniklari-hakim-karsisina-cikti-1054411253.html

İzmir'de cinsel istismar ve silahla yaralama sanıkları hakim karşısına çıktı

İzmir'de cinsel istismar ve silahla yaralama sanıkları hakim karşısına çıktı

İzmir'de, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık ve onu silahla yaralayan eski karısının yargılanmasına başlandı. 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T20:16+0300

2022-03-03T20:16+0300

2022-03-03T20:16+0300

türkiye

cinsel istismar

izmir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051386659_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_4ca942e3819538f68070d646c1b42cee.jpg

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu müşteki sanıklar A.D. (37) ile eski kocası S.E. (43), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.Savunmasını yapan A.D, 16 ve 20 yaşlarındaki kızlarından duyduğu sözlerin ardından S.E. ile aralarında kavga çıktığını belirterek, "Beni dövmeye başladı, saçımdan tuttu, darbetmeye başladı. Silahı alıp can havliyle sıktım. Ben yapmasam o beni ve kızlarımı öldürecekti." ifadesini kullandı.Polisi arayıp teslim olduğunu aktaran A.D, eski eşinin cezalandırılmasını talep etti.Hakkındaki suçlamayı reddeden S.E. ise kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Olayİzmir'de geçen yıl eylül ayında A.D, S.E'yi silahla yaralamış ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.Anne A.D, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşini, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu için yaraladığını ileri sürmüştü.Hastanedeki tedavisi tamamlanan baba S.E. de cinsel istismar iddiasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti.

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cinsel istismar, izmir