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İzmir'de cinsel istismar ve silahla yaralama sanıkları hakim karşısına çıktı
İzmir'de cinsel istismar ve silahla yaralama sanıkları hakim karşısına çıktı
İzmir'de, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık ve onu silahla yaralayan eski karısının yargılanmasına başlandı. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T20:16+0300
2022-03-03T20:16+0300
türkiye
cinsel istismar
izmir
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İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu müşteki sanıklar A.D. (37) ile eski kocası S.E. (43), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.Savunmasını yapan A.D, 16 ve 20 yaşlarındaki kızlarından duyduğu sözlerin ardından S.E. ile aralarında kavga çıktığını belirterek, "Beni dövmeye başladı, saçımdan tuttu, darbetmeye başladı. Silahı alıp can havliyle sıktım. Ben yapmasam o beni ve kızlarımı öldürecekti." ifadesini kullandı.Polisi arayıp teslim olduğunu aktaran A.D, eski eşinin cezalandırılmasını talep etti.Hakkındaki suçlamayı reddeden S.E. ise kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Olayİzmir'de geçen yıl eylül ayında A.D, S.E'yi silahla yaralamış ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.Anne A.D, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşini, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu için yaraladığını ileri sürmüştü.Hastanedeki tedavisi tamamlanan baba S.E. de cinsel istismar iddiasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti.
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cinsel istismar, izmir

İzmir'de cinsel istismar ve silahla yaralama sanıkları hakim karşısına çıktı

20:16 03.03.2022
© Gülnaz Bingöl / csgorselarsiv.org çocuk istismarına hayır
çocuk istismarına hayır - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© Gülnaz Bingöl / csgorselarsiv.org
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İzmir'de, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık ve onu silahla yaralayan eski karısının yargılanmasına başlandı.
İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu müşteki sanıklar A.D. (37) ile eski kocası S.E. (43), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Savunmasını yapan A.D, 16 ve 20 yaşlarındaki kızlarından duyduğu sözlerin ardından S.E. ile aralarında kavga çıktığını belirterek, "Beni dövmeye başladı, saçımdan tuttu, darbetmeye başladı. Silahı alıp can havliyle sıktım. Ben yapmasam o beni ve kızlarımı öldürecekti." ifadesini kullandı.
Polisi arayıp teslim olduğunu aktaran A.D, eski eşinin cezalandırılmasını talep etti.
Hakkındaki suçlamayı reddeden S.E. ise kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'de geçen yıl eylül ayında A.D, S.E'yi silahla yaralamış ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
Anne A.D, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşini, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu için yaraladığını ileri sürmüştü.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan baba S.E. de cinsel istismar iddiasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti.
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