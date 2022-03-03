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Kanala düşen kamyonda mahsur kaldı: 'Burada iyiyim'
Kanala düşen kamyonda mahsur kaldı: 'Burada iyiyim'
Adana'da freni boşalan kamyonun sulama kanalına düşmesiyle araçta mahsur kalan yolcu Mevlüt Kervan, polise "Ben burada iyiyim. Çekici gelecek, beklerim" dedi. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-03T18:59+0300
kamyon
türkiye
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kaza
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Abdullah Tuğluk yönetimindeki kargo yüklü kamyon, freninin boşalmasıyla Yeşil Bulvar'daki sulama kanalına düştü. Tuğluk, kendi imkanlarıyla kamyondan çıkarken, yanındaki dayısı Mevlüt Kervan mahsur kaldı.Tuğluk'un ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin sağlık durumunu sorduğu Kervan "Ben burada iyiyim. Zaten çekici gelecek, beklerim" dedi. Kervan, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkartıldı. Çevredekilerin yağmura aldırış etmeden kurtarma anlarını seyretmesi ise dikkat çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220208/orduda-bahceye-kamyon-devrildi-okul-tatil-edildi-1053599301.html
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kamyon, kanal, kaza

Kanala düşen kamyonda mahsur kaldı: 'Burada iyiyim'

18:55 03.03.2022 (güncellendi: 18:59 03.03.2022)
© DHAAdana'da kanala düşen kamyonda mahsur kalan kişi
Adana'da kanala düşen kamyonda mahsur kalan kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© DHA
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Adana'da freni boşalan kamyonun sulama kanalına düşmesiyle araçta mahsur kalan yolcu Mevlüt Kervan, polise "Ben burada iyiyim. Çekici gelecek, beklerim" dedi.
Abdullah Tuğluk yönetimindeki kargo yüklü kamyon, freninin boşalmasıyla Yeşil Bulvar'daki sulama kanalına düştü. Tuğluk, kendi imkanlarıyla kamyondan çıkarken, yanındaki dayısı Mevlüt Kervan mahsur kaldı.
Tuğluk'un ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin sağlık durumunu sorduğu Kervan "Ben burada iyiyim. Zaten çekici gelecek, beklerim" dedi.
Kervan, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkartıldı. Çevredekilerin yağmura aldırış etmeden kurtarma anlarını seyretmesi ise dikkat çekti.
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