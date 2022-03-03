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Kartal'da istinat duvarının çökmesi toprak kaymasına neden oldu
Kartal'da istinat duvarının çökmesi toprak kaymasına neden oldu
İstanbul Kartal'da bir inşaat alanının üst kısmındaki istinat duvarı şiddetli yağış sonrası çöktü. Duvar çökünce bölgede toprak kayması da yaşandı. Mahalleli... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T14:57+0300
2022-03-03T14:57+0300
türkiye
toprak kayması
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Kartal'da, Yakacık Yeni Mahalle Orman Sokak'taki bir inşaat alanının üst kısmındaki istinat duvarı, yağışın da etkisiyle çöktü. Duvarın çökmesinin ardından bölgede toprak kayması meydana gelirken, sokağın bir kısmında da yol üzerinde çatlaklar oluştu.Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Kartaltepe Belediyesi zabıta ekipleri geldi. Çevrede inceleme yapan zabıta ekipleri, çatlaklar oluşan sokağı şeritle geçişe kapattı. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220206/zonguldakta-cati-hasari-ve-toprak-kaymasi-nedeniyle-38-konut-bosaltildi-1053534338.html
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toprak kayması, istanbul, kartal

Kartal'da istinat duvarının çökmesi toprak kaymasına neden oldu

14:57 03.03.2022
© MUHARREM ÇAM - MUSTAFA AYABAKAN - SEVGİ CANPOLAT Kartal'da istinat duvarının çökmesi toprak kaymasına neden oldu
Kartal'da istinat duvarının çökmesi toprak kaymasına neden oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© MUHARREM ÇAM - MUSTAFA AYABAKAN - SEVGİ CANPOLAT
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İstanbul Kartal'da bir inşaat alanının üst kısmındaki istinat duvarı şiddetli yağış sonrası çöktü. Duvar çökünce bölgede toprak kayması da yaşandı. Mahalleli korku dolu anlar yaşadı.
Kartal'da, Yakacık Yeni Mahalle Orman Sokak'taki bir inşaat alanının üst kısmındaki istinat duvarı, yağışın da etkisiyle çöktü. Duvarın çökmesinin ardından bölgede toprak kayması meydana gelirken, sokağın bir kısmında da yol üzerinde çatlaklar oluştu.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Kartaltepe Belediyesi zabıta ekipleri geldi. Çevrede inceleme yapan zabıta ekipleri, çatlaklar oluşan sokağı şeritle geçişe kapattı. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
Zonguldak'ta çatı hasarı ve toprak kayması nedeniyle 38 konut boşaltıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
TÜRKİYE
Zonguldak'ta çatı hasarı ve toprak kayması nedeniyle 38 konut boşaltıldı
6 Şubat, 18:21
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