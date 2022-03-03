https://tr.sputniknews.com/20220303/kartalda-istinat-duvarinin-cokmesi-toprak-kaymasina-neden-oldu-1054400019.html

Kartal'da istinat duvarının çökmesi toprak kaymasına neden oldu

Kartal'da istinat duvarının çökmesi toprak kaymasına neden oldu

İstanbul Kartal'da bir inşaat alanının üst kısmındaki istinat duvarı şiddetli yağış sonrası çöktü. Duvar çökünce bölgede toprak kayması da yaşandı. Mahalleli... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T14:57+0300

2022-03-03T14:57+0300

2022-03-03T14:57+0300

türkiye

toprak kayması

istanbul

kartal

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Kartal'da, Yakacık Yeni Mahalle Orman Sokak'taki bir inşaat alanının üst kısmındaki istinat duvarı, yağışın da etkisiyle çöktü. Duvarın çökmesinin ardından bölgede toprak kayması meydana gelirken, sokağın bir kısmında da yol üzerinde çatlaklar oluştu.Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Kartaltepe Belediyesi zabıta ekipleri geldi. Çevrede inceleme yapan zabıta ekipleri, çatlaklar oluşan sokağı şeritle geçişe kapattı. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220206/zonguldakta-cati-hasari-ve-toprak-kaymasi-nedeniyle-38-konut-bosaltildi-1053534338.html

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toprak kayması, istanbul, kartal