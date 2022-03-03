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https://tr.sputniknews.com/20220303/kilicdaroglu-sahsi-protestoma-devam-edecegim-1054413056.html
Kılıçdaroğlu: Şahsi protestoma devam edeceğim
Kılıçdaroğlu: Şahsi protestoma devam edeceğim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elektrik faturalarındaki KDV'nin indirilmesi talebini yineledi. Kılıçdaroğlu... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T21:14+0300
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türkiye
kemal kılıçdaroğlu
elektrik
kdv
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00’de birlikte bakalım bir ibret tablosuna. Bekliyorum," diyerek sosyal medyada video paylaşacağını duyurmuştu.21.00'da video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım merhaba. Biliyorum, mutfaklarınız yangın yeri. Korkunç bir soygun var. Elektrik faturalarınızın mücadelesini verirken, getirdiler akaryakıt zamlarını" diyerek konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, "Artık belli ki gaspetmeye çalıştıkları iki lokma ekmeğiniz için dövüşeceğiz, kavga edeceğiz. Sizin nasibiniz uğruna... Etmek zorundayız. Saraylılar tatlı peşinde sizin ise tuzunuz yok." ifadelerini kullandı.Yüksek elektrik faturalarına da değinen Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Sevgili halkım biliyoruz ki millet galip çıkacak. Saray'daki şahsa seslendim: Elektrikte KDV'yi sıfırla. Tık yok, ses yok. O zaman ben de şahsi protestoma devam edeceğim. Gün aşırı yağdırdıkları akaryakıt zamları da ağır bir zulme dönüştü artık.Anlatıyorlar ya... 'Dünyada şöyle oldu, yok dünyada böyle oldu...' diye. Bunun asıl nedeni Türk Lirasının, yani milli paramızın değerinin pul edilmesidir. Gerisi hikaye.Sevgili halkım. Bir dilim kuru ekmek kavganızı birlikte vermezsek, 5'li çeteler bizi soymaya devam edecek. Hem bu kuru ekmek paranızla da yandaş medyayı, trollerini, teşkilatlarını finanse edecekler.Hatırlarsanız, 'İktidar olduğumuzda kuruş ödemem demiştim" yapmak istedikleri o "Talan İstanbul' kanalına.Finansal akbabaları da uyarmıştım. Çetelerini korumak için ne demişti şahsım: 'Söke söke o paraları sizden alırlar' demişti"
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kemal kılıçdaroğlu, elektrik, kdv

Kılıçdaroğlu: Şahsi protestoma devam edeceğim

21:14 03.03.2022 (güncellendi: 21:23 03.03.2022)
© REUTERS / CAGLA GURDOGANKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elektrik faturalarındaki KDV'nin indirilmesi talebini yineledi. Kılıçdaroğlu, "Saray'daki şahsa seslendim: Elektrikte KDV'yi sıfırla. Tık yok, ses yok. O zaman ben de şahsi protestoma devam edeceğim" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00’de birlikte bakalım bir ibret tablosuna. Bekliyorum," diyerek sosyal medyada video paylaşacağını duyurmuştu.
21.00'da video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım merhaba. Biliyorum, mutfaklarınız yangın yeri. Korkunç bir soygun var. Elektrik faturalarınızın mücadelesini verirken, getirdiler akaryakıt zamlarını" diyerek konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, "Artık belli ki gaspetmeye çalıştıkları iki lokma ekmeğiniz için dövüşeceğiz, kavga edeceğiz. Sizin nasibiniz uğruna... Etmek zorundayız. Saraylılar tatlı peşinde sizin ise tuzunuz yok." ifadelerini kullandı.

Yüksek elektrik faturalarına da değinen Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:


"Sevgili halkım biliyoruz ki millet galip çıkacak. Saray'daki şahsa seslendim: Elektrikte KDV'yi sıfırla. Tık yok, ses yok. O zaman ben de şahsi protestoma devam edeceğim. Gün aşırı yağdırdıkları akaryakıt zamları da ağır bir zulme dönüştü artık.
Anlatıyorlar ya... 'Dünyada şöyle oldu, yok dünyada böyle oldu...' diye. Bunun asıl nedeni Türk Lirasının, yani milli paramızın değerinin pul edilmesidir. Gerisi hikaye.
Sevgili halkım. Bir dilim kuru ekmek kavganızı birlikte vermezsek, 5'li çeteler bizi soymaya devam edecek. Hem bu kuru ekmek paranızla da yandaş medyayı, trollerini, teşkilatlarını finanse edecekler.
Hatırlarsanız, 'İktidar olduğumuzda kuruş ödemem demiştim" yapmak istedikleri o "Talan İstanbul' kanalına.
Finansal akbabaları da uyarmıştım. Çetelerini korumak için ne demişti şahsım: 'Söke söke o paraları sizden alırlar' demişti"


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