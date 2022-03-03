https://tr.sputniknews.com/20220303/kiliste-80-kacak-gocmen-yakalandi-1054386519.html

Kilis'te 80 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te 80 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te, yasa dışı yollarla sınırı geçen 1'i çocuk, 80 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. 03.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kaçak

göçmen

kilis

suriye

sınır

suriyeli

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı. Yol kontrolü sırasında 1'i çocuk, 80 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri yurda getirdiği belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. Kaçaklar, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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kaçak, göçmen, kilis, suriye, sınır, suriyeli