https://tr.sputniknews.com/20220303/kiliste-80-kacak-gocmen-yakalandi-1054386519.html
Kilis'te 80 kaçak göçmen yakalandı
Kilis'te 80 kaçak göçmen yakalandı
Kilis'te, yasa dışı yollarla sınırı geçen 1'i çocuk, 80 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T10:28+0300
2022-03-03T10:28+0300
2022-03-03T10:28+0300
türkiye
kaçak
göçmen
kilis
suriye
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suriyeli
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı. Yol kontrolü sırasında 1'i çocuk, 80 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri yurda getirdiği belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. Kaçaklar, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220301/datca-ve-bodrumda-40-kacak-gocmen-kurtarildi-1054321382.html
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kaçak, göçmen, kilis, suriye, sınır, suriyeli
Kilis'te 80 kaçak göçmen yakalandı
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Kilis'te, yasa dışı yollarla sınırı geçen 1'i çocuk, 80 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı.
Yol kontrolü sırasında 1'i çocuk, 80 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenleri yurda getirdiği belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı.
Kaçaklar, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.