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Kilis'te 80 kaçak göçmen yakalandı
Kilis'te 80 kaçak göçmen yakalandı
Kilis'te, yasa dışı yollarla sınırı geçen 1'i çocuk, 80 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kaçak
göçmen
kilis
suriye
sınır
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı. Yol kontrolü sırasında 1'i çocuk, 80 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri yurda getirdiği belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. Kaçaklar, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220301/datca-ve-bodrumda-40-kacak-gocmen-kurtarildi-1054321382.html
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kaçak, göçmen, kilis, suriye, sınır, suriyeli

Kilis'te 80 kaçak göçmen yakalandı

10:28 03.03.2022
© DHAKilis'te 80 kaçak göçmen yakalandı
Kilis'te 80 kaçak göçmen yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© DHA
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Kilis'te, yasa dışı yollarla sınırı geçen 1'i çocuk, 80 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı.
Yol kontrolü sırasında 1'i çocuk, 80 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenleri yurda getirdiği belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı.
Kaçaklar, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Datça ve Bodrum'da 40 kaçak göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
TÜRKİYE
Datça ve Bodrum'da 40 kaçak göçmen kurtarıldı
1 Mart, 10:36
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