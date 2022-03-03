https://tr.sputniknews.com/20220303/kim-kardashian-ile-kanye-west-resmi-olarak-bosandi-1054388636.html
Kim Kardashian ile Kanye West resmi olarak boşandı
Kim Kardashian ile Kanye West resmi olarak boşandı
2014 yılında dünyaevine giren Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma davası dün görüldü. Kardashian ve West, 8 yıllık evliliklerini noktaladı. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T11:36+0300
2022-03-03T11:36+0300
2022-03-03T11:41+0300
kim kardashian
yaşam
kanye west
boşanma
çocukların velayeti
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Reality show yıldızı Kim Kardashian ile adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan Kanye West'in boşanma davası sonuçlandı.Kardashian'ın mahkemede hakimden resmi olarak bekar ilan edilmesi talebinde bulunacağı haberleri basında yer alırken, beklenen oldu. Habertürk'ün aktardığına göre mahkeme, Kim Kardashian'ı, artık bekar ilan etti. Yani North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu olan çift, sonunda resmi olarak boşandı.Ortak velayetEvlilik sözleşmesine bağlı kalan ikiliden West, geçtiğimiz yıl nisan ayında mahkemeye başvuru yapmıştı ve dört çocuklarının ortak velayetini talep etmişti. Çift, ortak velayet konusunda hemfikirdi.Öte yandan ünlü rapçi, '14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül göndermişti. Daha önce, 'Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor' diyerek, ailesini geri istediğini ifade eden Kanye West, 14 Şubat hediyesini de Instagram'dan yayınlamıştı. Ünlü isim, üzerinde, 'Benim görüşüm gayet açık ve berrak...' yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220210/kim-kardashian-bosanma-kararina-dair-konustu-kendimi-mutlu-etmeyi-sectim-1053694983.html
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kim kardashian, kanye west, boşanma, çocukların velayeti
Kim Kardashian ile Kanye West resmi olarak boşandı
11:36 03.03.2022 (güncellendi: 11:41 03.03.2022) Abone ol
2014 yılında dünyaevine giren Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma davası dün görüldü. Kardashian ve West, 8 yıllık evliliklerini noktaladı.
Reality show yıldızı Kim Kardashian ile adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan Kanye West'in boşanma davası sonuçlandı.
Kardashian'ın mahkemede hakimden resmi olarak bekar ilan edilmesi talebinde bulunacağı haberleri basında yer alırken, beklenen oldu. Habertürk'ün aktardığına göre mahkeme, Kim Kardashian'ı, artık bekar ilan etti. Yani North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu olan çift, sonunda resmi olarak boşandı.
Ortak velayet
Evlilik sözleşmesine bağlı kalan ikiliden West, geçtiğimiz yıl nisan ayında mahkemeye başvuru yapmıştı ve dört çocuklarının ortak velayetini talep etmişti. Çift, ortak velayet konusunda hemfikirdi.
Öte yandan ünlü rapçi, '14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül göndermişti.
Daha önce, 'Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor' diyerek, ailesini geri istediğini ifade eden Kanye West, 14 Şubat hediyesini de Instagram'dan yayınlamıştı. Ünlü isim, üzerinde, 'Benim görüşüm gayet açık ve berrak...' yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.