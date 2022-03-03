Türkiye
SON DAKİKA | Giyim firması Mango, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220303/kirikkalede-3-cocuk-annesi-kadin-misafir-olarak-kaldigi-evde-olu-bulundu-1054407174.html
Kırıkkale'de 3 çocuk annesi kadın, misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Kırıkkale'de 3 çocuk annesi kadın, misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Kırıkkale'de 3 çocuk annesi 26 yaşındaki C.E misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T17:57+0300
2022-03-03T17:57+0300
türkiye
kırıkkale
kadın
haberler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049559658_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_10d133216c1f4c04df936b64c91254c5.jpg
Akşemsettin Mahallesi 1757 Sokak'taki yakınlarına ait evde kalan 26 yaşındak C.E'nin hareketsiz olduğunu fark eden akrabaları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
türkiye
kırıkkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049559658_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_840b299278cf9a3ddbeb5488e82106ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kırıkkale, kadın, haberler

Kırıkkale'de 3 çocuk annesi kadın, misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

17:57 03.03.2022
© İHA / OZAN KÖSEAmbulans, Acil servis, hastane
Ambulans, Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© İHA / OZAN KÖSE
Abone olGoogle news
Kırıkkale'de 3 çocuk annesi 26 yaşındaki C.E misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu.
Akşemsettin Mahallesi 1757 Sokak'taki yakınlarına ait evde kalan 26 yaşındak C.E'nin hareketsiz olduğunu fark eden akrabaları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала