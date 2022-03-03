https://tr.sputniknews.com/20220303/kirikkalede-3-cocuk-annesi-kadin-misafir-olarak-kaldigi-evde-olu-bulundu-1054407174.html
Kırıkkale'de 3 çocuk annesi kadın, misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Kırıkkale'de 3 çocuk annesi kadın, misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Kırıkkale'de 3 çocuk annesi 26 yaşındaki C.E misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T17:57+0300
2022-03-03T17:57+0300
2022-03-03T17:57+0300
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haberler
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Akşemsettin Mahallesi 1757 Sokak'taki yakınlarına ait evde kalan 26 yaşındak C.E'nin hareketsiz olduğunu fark eden akrabaları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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kırıkkale, kadın, haberler
Kırıkkale'de 3 çocuk annesi kadın, misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
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Kırıkkale'de 3 çocuk annesi 26 yaşındaki C.E misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu.
Akşemsettin Mahallesi 1757 Sokak'taki yakınlarına ait evde kalan 26 yaşındak C.E'nin hareketsiz olduğunu fark eden akrabaları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.