https://tr.sputniknews.com/20220303/kirmizi-oda-dizisine-iranli-yazardan-hirsizlik-davasi-hayat-hikayemi-caldiniz-1054408185.html
Kırmızı Oda dizisine İranlı yazardan hırsızlık davası
Kırmızı Oda dizisine İranlı yazardan hırsızlık davası
Kırmızı Oda dizisine hırsızlık davası açıldı. İranlı yazar Shahzade N. İgual, dizinin 35. bölümünden itibaren yayınlanan İranlı Mitra'nın (Öteki adıyka... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T18:27+0300
2022-03-03T18:27+0300
2022-03-03T18:33+0300
kırmızı oda
yaşam
hırsızlık
yazar
dava
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Kısa süre önce final yapan ekranların fenomen dizisi Kırmızı Oda'ya hırsızlık davası açıldı. İranlı yazar Shahzade N. İgual (Nilecem Elham Eftekhariniasr İgual) avukatı Şeyda Yıldırım vasıtasıyla İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu ve dizinin 35. bölümünden itibaren yayınlanan İranlı Mitra’nın (Öteki adıyka Şerhrazat) 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayat hikayesini anlattığı 'Tahran’ın Kırmızı Sirenleri' adlı kitabından alındığını iddia etti.Bölümlerin kaldırılmasını talep ettiTV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İranlı yazar, OGM Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri A.Ş ve tv8’e açtığı dava kapsamında öncelikle dizinin 35-36-37-38-39-40-41-42. bölümlerin yurt içi ve yurt dışında yayınlanmasının, televizyon, dijital, basın, açık hava, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, radyo, internet kanalları, sosyal medya ve diğer elektronik iletişim araçlarında kullanılmasının durdurulması talep etti ve 100 bin TL maddi tazminatın ihlal tarihinden başlayarak işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesini istedi.
https://tr.sputniknews.com/20220208/kirmizi-oda-final-yapiyor-1053606324.html
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kırmızı oda, hırsızlık, yazar, dava
Kırmızı Oda dizisine İranlı yazardan hırsızlık davası
18:27 03.03.2022 (güncellendi: 18:33 03.03.2022) Abone ol
Kırmızı Oda dizisine hırsızlık davası açıldı. İranlı yazar Shahzade N. İgual, dizinin 35. bölümünden itibaren yayınlanan İranlı Mitra'nın (Öteki adıyka Şerhrazat) 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayat hikayesini anlattığı 'Tahran’ın Kırmızı Sirenleri' adlı kitabından alındığını öne sürdü.
Kısa süre önce final yapan ekranların fenomen dizisi Kırmızı Oda'ya hırsızlık davası açıldı.
İranlı yazar Shahzade N. İgual (Nilecem Elham Eftekhariniasr İgual) avukatı Şeyda Yıldırım vasıtasıyla İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu ve dizinin 35. bölümünden itibaren yayınlanan İranlı Mitra’nın (Öteki adıyka Şerhrazat) 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayat hikayesini anlattığı 'Tahran’ın Kırmızı Sirenleri' adlı kitabından alındığını iddia etti.
Bölümlerin kaldırılmasını talep etti
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İranlı yazar, OGM Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri A.Ş ve tv8’e açtığı dava kapsamında öncelikle dizinin 35-36-37-38-39-40-41-42. bölümlerin yurt içi ve yurt dışında yayınlanmasının, televizyon, dijital, basın, açık hava, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, radyo, internet kanalları, sosyal medya ve diğer elektronik iletişim araçlarında kullanılmasının durdurulması talep etti ve 100 bin TL maddi tazminatın ihlal tarihinden başlayarak işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesini istedi.