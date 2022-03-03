https://tr.sputniknews.com/20220303/konyaalti-sahili-camur-rengini-aldi-1054397855.html
Konyaaltı sahili çamur rengini aldı
Konyaaltı sahili çamur rengini aldı
Antalya'da etkili olan sağanağın ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denizin bir bölümü çamur rengini aldı. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T14:28+0300
2022-03-03T14:28+0300
2022-03-03T14:28+0300
türkiye
antalya
fırtına
çamur
konyaaltı
yağmur
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Meteoroloji'nin uyarısının ardından Antalya'da, dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, gece de aralıksız devam etti. Yağmur nedeniyle debisi artan Boğaçayı'nın taşıdığı çamur nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde denizin bir bölümünün rengi değişti.Denizde uzayarak genişleyen çamurun ulaşmadığı noktalar ise berraklığını korudu. Sahile gelenler, oluşan görüntüyü cep telefonu ile kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220303/prof-dr-okyar-marmara-denizinde-su-an-bir-musilaj-var-1054386083.html
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antalya, fırtına, çamur, konyaaltı, yağmur
Konyaaltı sahili çamur rengini aldı
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Antalya'da etkili olan sağanağın ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denizin bir bölümü çamur rengini aldı.
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Antalya'da, dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, gece de aralıksız devam etti.
Yağmur nedeniyle debisi artan Boğaçayı'nın taşıdığı çamur nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde denizin bir bölümünün rengi değişti.
Denizde uzayarak genişleyen çamurun ulaşmadığı noktalar ise berraklığını korudu. Sahile gelenler, oluşan görüntüyü cep telefonu ile kaydetti.