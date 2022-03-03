https://tr.sputniknews.com/20220303/konyaalti-sahili-camur-rengini-aldi-1054397855.html

Konyaaltı sahili çamur rengini aldı

Konyaaltı sahili çamur rengini aldı

Antalya'da etkili olan sağanağın ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denizin bir bölümü çamur rengini aldı. 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T14:28+0300

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türkiye

antalya

fırtına

çamur

konyaaltı

yağmur

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Meteoroloji'nin uyarısının ardından Antalya'da, dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, gece de aralıksız devam etti. Yağmur nedeniyle debisi artan Boğaçayı'nın taşıdığı çamur nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde denizin bir bölümünün rengi değişti.Denizde uzayarak genişleyen çamurun ulaşmadığı noktalar ise berraklığını korudu. Sahile gelenler, oluşan görüntüyü cep telefonu ile kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220303/prof-dr-okyar-marmara-denizinde-su-an-bir-musilaj-var-1054386083.html

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antalya, fırtına, çamur, konyaaltı, yağmur