https://tr.sputniknews.com/20220303/maske-kararinin-ardindan-istiklal-caddesinde-ilk-gun-1054403162.html
Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün
Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün
Açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Kararın ilk gününde İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde bazıları maskelerini... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T16:24+0300
2022-03-03T16:24+0300
2022-03-03T16:24+0300
koronavirüs
türkiye
maske
maske zorunluluğu
iptal
bilim kurulu
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
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Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadelede yeni dönem başladı. Alınan yeni kararlarla, açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı.İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde bazıları maskelerinin çıkarırken, bazıları ise maske takmaya devam etti.'Kendi̇ sağlığımız i̇çi̇n takmak zorundayız'Kendi sağlığı için maske takmaya devam edeceğini belirten Rahmi Öztürk, "Sağlık Bakanlığı’nın öyle ‘maskeyi çıkarın’ demesiyle olmaz o iş. Her gün 50 bin civarında kişi hastalanıyor. Her gün 200 kişi ölüyor. Sanki hastalık bitmiş ve rahatlığa ermişiz gibi oldu" dedi.Metin Taş, "Hükümetten açıklama yapıldı ama kendi sağlığımız veya başkasının sağlığı için takmak zorundayız. Çok erken bir karar alındı. Günümüz şartlarında bazı insanlar havaların soğuk olmasından dolayı da takıyor" şeklinde konuştu.Ayşe Yılmaz ise maske takmaktan vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Açıklanan karar umurumda değil ben kendimi korumak için takıyorum. Düşünülmeden alınmış bir karar. Maske takmaya devam edeceğim" dedi.'Soğuk havada korunaklı oluyor'Havanın soğuk olması nedeniyle maske taktığını söyleyen Göksu Kızıltaş, "Soğuk olduğu için korunaklı oluyor. Sıcak havalarda takmak zor oluyor ama insanların kendilerine bağlı bir karar, tedbir amaçlı takılabilir" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220303/saglik-bakani-koca-maskeler-cepte-mi-1054391519.html
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türkiye, maske, maske zorunluluğu, iptal, bilim kurulu, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19
Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün
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Açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Kararın ilk gününde İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde bazıları maskelerini çıkarırken, bazıları ise takmaya devam etti.
Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadelede yeni dönem başladı. Alınan yeni kararlarla, açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı.
İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde bazıları maskelerinin çıkarırken, bazıları ise maske takmaya devam etti.
'Kendi̇ sağlığımız i̇çi̇n takmak zorundayız'
Kendi sağlığı için maske takmaya devam edeceğini belirten Rahmi Öztürk, "Sağlık Bakanlığı’nın öyle ‘maskeyi çıkarın’ demesiyle olmaz o iş. Her gün 50 bin civarında kişi hastalanıyor. Her gün 200 kişi ölüyor. Sanki hastalık bitmiş ve rahatlığa ermişiz gibi oldu" dedi.
Metin Taş, "Hükümetten açıklama yapıldı ama kendi sağlığımız veya başkasının sağlığı için takmak zorundayız. Çok erken bir karar alındı. Günümüz şartlarında bazı insanlar havaların soğuk olmasından dolayı da takıyor" şeklinde konuştu.
Ayşe Yılmaz ise maske takmaktan vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Açıklanan karar umurumda değil ben kendimi korumak için takıyorum. Düşünülmeden alınmış bir karar. Maske takmaya devam edeceğim" dedi.
'Soğuk havada korunaklı oluyor'
Havanın soğuk olması nedeniyle maske taktığını söyleyen Göksu Kızıltaş, "Soğuk olduğu için korunaklı oluyor. Sıcak havalarda takmak zor oluyor ama insanların kendilerine bağlı bir karar, tedbir amaçlı takılabilir" ifadelerini kullandı.