https://tr.sputniknews.com/20220303/max-verstappen-red-bull-takimiyla-sozlesmesini-2028e-kadar-uzatti-1054395720.html
Max Verstappen, Red Bull takımıyla sözleşmesini 2028'e kadar uzattı
Max Verstappen, Red Bull takımıyla sözleşmesini 2028'e kadar uzattı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda geçen sezonu zirvede tamamlayan Hollandalı pilot Max Verstappen, takımı Red Bull ile sözleşmesini 2028 sezonu sonuna kadar... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T13:38+0300
2022-03-03T13:38+0300
2022-03-03T13:49+0300
max verstappen
spor
formula 1 (f1)
redbull
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda geçen sezonu zirvede tamamlayan Hollandalı pilot Max Verstappen, takımı Red Bull ile sözleşmesini 2028 sezonu sonuna kadar uzattı.Formula 1'den yapılan açıklamada, Red Bull ise sözleşmesi 2023 sezonu sonunda tamamlanacak 24 yaşındaki pilotun, takımdan gelen 5 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul ettiği belirtildi.İmza töreninde duygularını dile getiren Verstappen, "Red Bull takımının bir parçası olmaktan keyif alıyorum. Bu nedenle benim için zor bir karar olmadı" ifadelerini kullandı.İngiltere basında yer alan haberlere göre, Formula 1 kariyerinde 20 etap zaferi yaşayan ve 60 kez podyuma çıkan Verstappen, yeni anlaşmasıyla yıllık 40-50 milyon avro arasında bir gelir elde edecek.Geçen sezon Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen, kazalar, pit stop stratejileri ve yarış direktörü Michael Masi'nin verdiği tartışmalı kararın ardından sezonun son etabı Abu Dabi Grand Prix'sini ilk sırada tamamlamış ve kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğuna ulaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211212/formula-1de-red-bull-honda-takimindan-max-verstappen-sampiyon-oldu-1051696164.html
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max verstappen, formula 1 (f1), redbull
Max Verstappen, Red Bull takımıyla sözleşmesini 2028'e kadar uzattı
13:38 03.03.2022 (güncellendi: 13:49 03.03.2022) Abone ol
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda geçen sezonu zirvede tamamlayan Hollandalı pilot Max Verstappen, takımı Red Bull ile sözleşmesini 2028 sezonu sonuna kadar uzattı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda geçen sezonu zirvede tamamlayan Hollandalı pilot Max Verstappen, takımı Red Bull ile sözleşmesini 2028 sezonu sonuna kadar uzattı.
Formula 1'den yapılan açıklamada, Red Bull ise sözleşmesi 2023 sezonu sonunda tamamlanacak 24 yaşındaki pilotun, takımdan gelen 5 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul ettiği belirtildi.
İmza töreninde duygularını dile getiren Verstappen, "Red Bull takımının bir parçası olmaktan keyif alıyorum. Bu nedenle benim için zor bir karar olmadı" ifadelerini kullandı.
İngiltere basında yer alan haberlere göre, Formula 1 kariyerinde 20 etap zaferi yaşayan ve 60 kez podyuma çıkan Verstappen, yeni anlaşmasıyla yıllık 40-50 milyon avro arasında bir gelir elde edecek.
Geçen sezon Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen, kazalar, pit stop stratejileri ve yarış direktörü Michael Masi'nin verdiği tartışmalı kararın ardından sezonun son etabı Abu Dabi Grand Prix'sini ilk sırada tamamlamış ve kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğuna ulaşmıştı.