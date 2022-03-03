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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Türk ekonomisi başarılı bir sınav veriyor
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Türk ekonomisi başarılı bir sınav veriyor
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ev sahipliğinde OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB başkanları, yönetim kurulu... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T13:08+0300
2022-03-03T13:08+0300
ekonomi
şahap kavcıoğlu
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
türkiye
osb
organize sanayi bölgesi (osb)
açıklama
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Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin 81 ilinde sanayi üretimine odaklanan ilk ve tek planlı sanayi alanları olduğuna vurgu yaparak, Merkez Bankası’nın aldığı kararların ülkenin sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiren OSB sanayicileri için kritik önemde olduğunu söyledi.Kütükcü, işletme sermayesi desteği istediOSBÜK Başkanı Kütükcü, konuşmasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’na Merkez Bankası’nın piyasaları regüle eden tüm adımları ve iki yıl ödemesiz on yıl vadeli yatırım kredileri için teşekkür ederek, OSB’lerin taleplerini iletti. Merkez Bankası tarafından yapılan tüm faiz indirimlerini desteklediklerini, ancak sanayicilerin halen uygun finansmana erişimde zorluklarla karşılaştığını ifade eden Kütükcü, bankaların sanayicilerin finansmana erişimini kolaylaştırmasını istedi. Kütükcü, “Şu anda tüm dünya ile birlikte ülkemizde de ciddi bir enflasyon baskısı var. Emtia ve enerji fiyatları başta olmak üzere, hemen her alanda yaşanan olağanüstü fiyat artışları, işletmelerimizin sermayelerini adeta eritti. Daha önce 10 birim işi yapabilmek için 100 liralık sermayeye ihtiyaç varken, son yıllarda emtia fiyatlarında yaşanan yükselişler nedeniyle bugün en az 250 liralık sermayeye ihtiyaç var. Dolayısıyla işletmelerimizin sermaye ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yeni destek mekanizmaları hayata geçirilmeli. Ayrıca uzun yıllar ülkemizin en büyük sıkıntılarından olan ve son dönemde yeniden gündemimize gelen enflasyonla mücadele konusuna Merkez Bankamızla birlikte, hep beraber odaklanmalıyız” dedi.KGF desteklerindeki limitlerin de artırılması gerektiğini ifade eden Kütükcü, sanayicilerin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabında vadelerin 6 ay yerine 3 aya çekilmesi gibi taleplerini de ileterek, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan destek istedi.'Pandemi öncesi rakamların çok üzerine çıktığımızı görüyoruz'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu da düzenlenen toplantı için OSBÜK’e teşekkür etti. Türk ekonomisi açısından organize sanayi bölgelerinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Kavcıoğlu, Türkiye’nin sanayicilerin büyük gayreti ile dünya konjonktüründe başarılı bir sınav verdiğini anlattı. Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 11 büyüme gösterdiğini hatırlatan Kavcıoğlu, “Pandemi dönemi öncesi rakamlarla bu dönemi kıyasladığımızda, sanayicilerin, sizlerin gayreti ve tüm sektörlerin çabasıyla pandemi öncesi rakamların çok üzerine çıktığımızı görüyoruz” şeklinde konuştu.Kavcıoğlu’ndan hedefli kredi vurgusuTürkiye’nin üretim, istihdam ve ihracat ana politikalarında desteklenmeye, finanse edilmeye devam edeceğini ifade eden Kavcıoğlu, konuşmasında hedefli kredi vurgusu yaptı. Kavcıoğlu, Merkez Bankası olarak üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hedefleyen tüm işletmelerin yanında olduklarının altını çizerek, şunları söyledi:Kavcıoğlu, konuşmasının ardından OSB başkanları ve sanayicilerin sorularını cevapladı.
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şahap kavcıoğlu, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye, osb, organize sanayi bölgesi (osb), açıklama

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Türk ekonomisi başarılı bir sınav veriyor

13:08 03.03.2022
© AAŞahap Kavcıoğlu
Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AA
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ev sahipliğinde OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle bir araya geldi. İstişare toplantısında ekonomideki son gelişmeler değerlendirildi. Kavcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Türk ekonomisi başarılı bir sınav veriyor" dedi.
Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin 81 ilinde sanayi üretimine odaklanan ilk ve tek planlı sanayi alanları olduğuna vurgu yaparak, Merkez Bankası’nın aldığı kararların ülkenin sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiren OSB sanayicileri için kritik önemde olduğunu söyledi.

Kütükcü, işletme sermayesi desteği istedi

OSBÜK Başkanı Kütükcü, konuşmasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’na Merkez Bankası’nın piyasaları regüle eden tüm adımları ve iki yıl ödemesiz on yıl vadeli yatırım kredileri için teşekkür ederek, OSB’lerin taleplerini iletti.
Merkez Bankası tarafından yapılan tüm faiz indirimlerini desteklediklerini, ancak sanayicilerin halen uygun finansmana erişimde zorluklarla karşılaştığını ifade eden Kütükcü, bankaların sanayicilerin finansmana erişimini kolaylaştırmasını istedi.
Kütükcü, “Şu anda tüm dünya ile birlikte ülkemizde de ciddi bir enflasyon baskısı var. Emtia ve enerji fiyatları başta olmak üzere, hemen her alanda yaşanan olağanüstü fiyat artışları, işletmelerimizin sermayelerini adeta eritti. Daha önce 10 birim işi yapabilmek için 100 liralık sermayeye ihtiyaç varken, son yıllarda emtia fiyatlarında yaşanan yükselişler nedeniyle bugün en az 250 liralık sermayeye ihtiyaç var. Dolayısıyla işletmelerimizin sermaye ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yeni destek mekanizmaları hayata geçirilmeli. Ayrıca uzun yıllar ülkemizin en büyük sıkıntılarından olan ve son dönemde yeniden gündemimize gelen enflasyonla mücadele konusuna Merkez Bankamızla birlikte, hep beraber odaklanmalıyız” dedi.
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KGF desteklerindeki limitlerin de artırılması gerektiğini ifade eden Kütükcü, sanayicilerin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabında vadelerin 6 ay yerine 3 aya çekilmesi gibi taleplerini de ileterek, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan destek istedi.

'Pandemi öncesi rakamların çok üzerine çıktığımızı görüyoruz'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu da düzenlenen toplantı için OSBÜK’e teşekkür etti.
Türk ekonomisi açısından organize sanayi bölgelerinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Kavcıoğlu, Türkiye’nin sanayicilerin büyük gayreti ile dünya konjonktüründe başarılı bir sınav verdiğini anlattı. Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 11 büyüme gösterdiğini hatırlatan Kavcıoğlu, “Pandemi dönemi öncesi rakamlarla bu dönemi kıyasladığımızda, sanayicilerin, sizlerin gayreti ve tüm sektörlerin çabasıyla pandemi öncesi rakamların çok üzerine çıktığımızı görüyoruz” şeklinde konuştu.

Kavcıoğlu’ndan hedefli kredi vurgusu

Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracat ana politikalarında desteklenmeye, finanse edilmeye devam edeceğini ifade eden Kavcıoğlu, konuşmasında hedefli kredi vurgusu yaptı. Kavcıoğlu, Merkez Bankası olarak üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hedefleyen tüm işletmelerin yanında olduklarının altını çizerek, şunları söyledi:
“Enflasyonist baskı yapmadan, üretim ve istihdam oluşturacak, ihracatı artıracak, ithal ikamesi ürünler için yatırım yapılacak tüm adımların arkasında olacağımızı çok net ifade ediyorum. Bugün 30 milyar dolara çıkardığımız Eximbank kredilerini hem Eximbank kanalıyla hem tüm bankalar kanalıyla, uzun vadeli, düşük faizli olarak ihracatçı firmalarımıza, aynı zamanda ihracat yapan ithalatçı firmalarımıza da kullandırıyoruz.”
Kavcıoğlu, konuşmasının ardından OSB başkanları ve sanayicilerin sorularını cevapladı.
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