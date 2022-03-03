https://tr.sputniknews.com/20220303/merkez-bankasi-rezervleri-1131-milyar-dolar-oldu-1054405679.html

Merkez Bankası rezervleri 113.1 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 113.1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 25 Şubat haftasında 867 milyon dolar azalarak 113 milyar 144 milyon dolara geriledi. 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T17:19+0300

2022-03-03T17:19+0300

2022-03-03T17:19+0300

ekonomi

şahap kavcıoğlu

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

rezerv

nakit rezerv

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894890_0:3:952:539_1920x0_80_0_0_183e237b319b63ea303c7271d345ec16.jpg

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 25 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 582 milyon dolar azalışla 70 milyar 200 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 18 Şubat'ta 72 milyar 782 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 715 milyon dolar artarak 41 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 944 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 867 milyon dolar azalarak 114 milyar 11 milyon dolardan 113 milyar 144 milyon dolara indi.

https://tr.sputniknews.com/20220303/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-turk-ekonomisi-basarili-bir-sinav-veriyor-1054394010.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şahap kavcıoğlu, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, nakit rezerv