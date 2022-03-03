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https://tr.sputniknews.com/20220303/merkez-bankasi-rezervleri-1131-milyar-dolar-oldu-1054405679.html
Merkez Bankası rezervleri 113.1 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 113.1 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 25 Şubat haftasında 867 milyon dolar azalarak 113 milyar 144 milyon dolara geriledi. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-03T17:19+0300
ekonomi
şahap kavcıoğlu
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
rezerv
nakit rezerv
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 25 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 582 milyon dolar azalışla 70 milyar 200 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 18 Şubat'ta 72 milyar 782 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 715 milyon dolar artarak 41 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 944 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 867 milyon dolar azalarak 114 milyar 11 milyon dolardan 113 milyar 144 milyon dolara indi.
https://tr.sputniknews.com/20220303/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-turk-ekonomisi-basarili-bir-sinav-veriyor-1054394010.html
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şahap kavcıoğlu, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, nakit rezerv

Merkez Bankası rezervleri 113.1 milyar dolar oldu

17:19 03.03.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 25 Şubat haftasında 867 milyon dolar azalarak 113 milyar 144 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 25 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 582 milyon dolar azalışla 70 milyar 200 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 18 Şubat'ta 72 milyar 782 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 715 milyon dolar artarak 41 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 944 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 867 milyon dolar azalarak 114 milyar 11 milyon dolardan 113 milyar 144 milyon dolara indi.
Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
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