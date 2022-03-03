Türkiye
SON DAKİKA| Formula 1 bundan böyle Rusya'da yarış düzenlemeyecek
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220303/oscar-and-the-wolf-3-yil-aradan-sonra-yeniden-turkiyede-1054392087.html
Oscar and the Wolf, 3 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de
Oscar and the Wolf, 3 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de
Indie pop'un fenomen gruplarından, dünya çapında milyonlarca müzikseverin kalbini fetheden Oscar and the Wolf, 3 yıl aradan sonra 3 şehirlik bir turne için... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T12:37+0300
2022-03-03T12:38+0300
yaşam
türkiye
konser
oscar and the wolf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054391961_0:109:771:542_1920x0_80_0_0_a40d2706b119629576eea8ba80156cae.jpg
Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesine sahip Belçikalı grup Oscar and the Wolf, Epifoni organizasyonu ile 26 Mayıs gecesi İzmir Arena, 27 Mayıs gecesi İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta ve 28 Mayıs'ta Ankara ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi'de sahne alacak.European Border Breakers Awards 2016'da 'Entity' albümü ile ödüle layık görülen, Music Industry Awards 2018’de (MIA’S) 'Best Pop', 'Best Live Act' ve 'Best Solo Man' dahil üç dalda ödül sahibi olan ve son 3 yılda 2 albüm yayınlayan Oscar and The Wolf, 'You Are Mine', 'Breathing', 'On Fire' ve 'Runaway' gibi hit parçalarını seslendirecek.
https://tr.sputniknews.com/20220301/manowar-istanbula-geliyor-1054339827.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054391961_0:36:771:614_1920x0_80_0_0_a69850b335ec3b42b72701b51cb5bfdb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, konser, oscar and the wolf

Oscar and the Wolf, 3 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de

12:37 03.03.2022 (güncellendi: 12:38 03.03.2022)
© DHAOscar and the Wolf
Oscar and the Wolf - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Indie pop'un fenomen gruplarından, dünya çapında milyonlarca müzikseverin kalbini fetheden Oscar and the Wolf, 3 yıl aradan sonra 3 şehirlik bir turne için yeniden Türkiye'ye gelecek.
Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesine sahip Belçikalı grup Oscar and the Wolf, Epifoni organizasyonu ile 26 Mayıs gecesi İzmir Arena, 27 Mayıs gecesi İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta ve 28 Mayıs'ta Ankara ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi'de sahne alacak.
European Border Breakers Awards 2016'da 'Entity' albümü ile ödüle layık görülen, Music Industry Awards 2018’de (MIA’S) 'Best Pop', 'Best Live Act' ve 'Best Solo Man' dahil üç dalda ödül sahibi olan ve son 3 yılda 2 albüm yayınlayan Oscar and The Wolf, 'You Are Mine', 'Breathing', 'On Fire' ve 'Runaway' gibi hit parçalarını seslendirecek.
Manowar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
YAŞAM
Manowar, İstanbul'a geliyor
1 Mart, 18:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала