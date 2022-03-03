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https://tr.sputniknews.com/20220303/oyuncu-huseyin-elmalipinar-hayatini-kaybetti-1054396799.html
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, geçirdiği kalp krizi sonucunda 51 yaşında hayatını kaybetti. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T14:03+0300
2022-03-03T14:09+0300
yaşam
oyuncu
hüseyin elmalıpınar
kalp krizi
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Ezel, Kolpaçino gibi çok projelerde rol alan usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, Şişli'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Elmalıpınar, 51 yaşındaydı.İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandı.Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlara gelen oyuncu, 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen gösterdiği performan ile akıllarda kalmayı başardı.2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynadı. 2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce 'Terzi'nin, daha sonra 'Mehmet Kosovalı'nın sağ kolu olan 'Numan' karakterini canlandırmanın yanı sıra bir çok dizi ve filmde rol aldı.
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oyuncu, hüseyin elmalıpınar, kalp krizi

Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

14:03 03.03.2022 (güncellendi: 14:09 03.03.2022)
© FotoğrafHüseyin Elmapınar
Hüseyin Elmapınar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© Fotoğraf
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Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, geçirdiği kalp krizi sonucunda 51 yaşında hayatını kaybetti.
Ezel, Kolpaçino gibi çok projelerde rol alan usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, Şişli'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Elmalıpınar, 51 yaşındaydı.
İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandı.
Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlara gelen oyuncu, 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen gösterdiği performan ile akıllarda kalmayı başardı.
2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynadı.
2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce 'Terzi'nin, daha sonra 'Mehmet Kosovalı'nın sağ kolu olan 'Numan' karakterini canlandırmanın yanı sıra bir çok dizi ve filmde rol aldı.
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