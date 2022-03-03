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Pınar Gültekin cinayetinde Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan'a müebbet hapis talebi
Pınar Gültekin cinayetinde Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan'a müebbet hapis talebi
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın tutuklu yargılanan kardeşi Mertcan Avcı hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapisle... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T21:37+0300
2022-03-03T21:37+0300
türkiye
pınar gültekin
mertcan avcı
cemal metin avcı
kadın cinayeti
muğla
müebbet
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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın tutuklu yargılanan kardeşi Mertcan Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Şubat'ta görülen 10. duruşmada, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi olan ve tutuksuz yargılanan Mertcan Avcı'nın eyleminin cinayete iştirak olduğunu iddia ederek kararın ihdas edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.Duruşmada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlayacağı dosyanın beklenmesine, Mertcan Avcı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmişti.Mertcan Avcı, önceki günlerde Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Avcı, dava sürecinde daha önce de 2 Ekim 2020'de 'delil karartmak' suçlamasıyla tutuklanmış, 15 Şubat 2021'de ise mahkeme heyetince, sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesi kararlaştırılmıştı.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Avcı hakkında hazırlanan iddianame, devam eden dava dosyası ile birleştirilmek üzere Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.'Savunması inandırıcı bulunmadıİddianamede, Cemal Metin Avcı'nın olay günü bağ evine getirdiği Pınar Gültekin'i darbederek yere düşürdüğü, önce elleriyle boğazını sıkıp sonra boğazına halat dolayarak etkisiz hale getirdiği, Gültekin'i varilin içerisine koyup üzerine benzin dökmek suretiyle yakmaya başladığı ve kardeşi Mertcan Avcı'yı da WhatsApp üzerinden arayarak olay yerine çağırdığı anlatıldı.Mertcan Avcı olay yerine geldiğinde varildeki yangının devam ettiği belirtilen iddianamede, mevcut verilerle maktulün henüz hayatayken yangına maruz kaldığının kabulü gerektiği anlatıldı.İddianamede, Mertcan Avcı'nın olay yerine gelip varildeki yangını gördüğü zaman diliminde maktulün halen hayatta olup olmadığının kesin biçimde tespitinin mümkün olmadığından, Cemal Metin Avcı ile birlikteyken ve onun ayrılmasından sonra 1-1.5 saat kadar tek başına kaldığı süre boyunca varilde ne yakıldığını görmediğine ve bunu sorgulamadığına, Cemal Metin Avcı'nın bozulmuş kokoreçleri yaktığına dair sözlerine inandığına dair savunmasının ise inandırıcı bulunmadığı ifade edildi.İddianamede şu ifadeler yer aldı:"Mertcan Avcı'nın kollukta ve Sulh Ceza Hakimliği sorgusundaki beyanları ile sonraki aşamalarda alınan savunmasındaki beyanlarının birbirleri ile çeliştiği, maktulün konulduğu varil içerisinde yakıldığı sırada olay yerine geldiği ve hatta Cemal Metin Avcı'nın ayrılmasının ardından kendi beyanına göre 1-1,5 saat burada tek başına kalarak olay yerini ve maktulün yakıldığı varili bu süre zarfında hakimiyeti altına aldığı, Mertcan Avcı'nın bu yangını önleyecek, sonlandıracak veya Cemal Metin Avcı'yı engelleyecek hiçbir eylemde bulunmayarak suçun icrai hareketlerine katılmak suretiyle bu andan itibaren Cemal Metin Avcı'nın canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçuna iştirak ettiğine dair hakkında atılı suçtan kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiği anlaşılmakta. Şüphelinin dosyasının Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılama dosyası ile birleştirilerek yargılanıp eylemine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi talep edilmektedir."
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pınar gültekin, mertcan avcı, cemal metin avcı, kadın cinayeti, muğla, müebbet

Pınar Gültekin cinayetinde Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan'a müebbet hapis talebi

21:37 03.03.2022
© DHAMetin Cemal Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı
Metin Cemal Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© DHA
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Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın tutuklu yargılanan kardeşi Mertcan Avcı hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın tutuklu yargılanan kardeşi Mertcan Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Şubat'ta görülen 10. duruşmada, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi olan ve tutuksuz yargılanan Mertcan Avcı'nın eyleminin cinayete iştirak olduğunu iddia ederek kararın ihdas edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Duruşmada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlayacağı dosyanın beklenmesine, Mertcan Avcı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmişti.
Mertcan Avcı, önceki günlerde Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Avcı, dava sürecinde daha önce de 2 Ekim 2020'de 'delil karartmak' suçlamasıyla tutuklanmış, 15 Şubat 2021'de ise mahkeme heyetince, sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesi kararlaştırılmıştı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Avcı hakkında hazırlanan iddianame, devam eden dava dosyası ile birleştirilmek üzere Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

'Savunması inandırıcı bulunmadı

İddianamede, Cemal Metin Avcı'nın olay günü bağ evine getirdiği Pınar Gültekin'i darbederek yere düşürdüğü, önce elleriyle boğazını sıkıp sonra boğazına halat dolayarak etkisiz hale getirdiği, Gültekin'i varilin içerisine koyup üzerine benzin dökmek suretiyle yakmaya başladığı ve kardeşi Mertcan Avcı'yı da WhatsApp üzerinden arayarak olay yerine çağırdığı anlatıldı.
Mertcan Avcı olay yerine geldiğinde varildeki yangının devam ettiği belirtilen iddianamede, mevcut verilerle maktulün henüz hayatayken yangına maruz kaldığının kabulü gerektiği anlatıldı.
İddianamede, Mertcan Avcı'nın olay yerine gelip varildeki yangını gördüğü zaman diliminde maktulün halen hayatta olup olmadığının kesin biçimde tespitinin mümkün olmadığından, Cemal Metin Avcı ile birlikteyken ve onun ayrılmasından sonra 1-1.5 saat kadar tek başına kaldığı süre boyunca varilde ne yakıldığını görmediğine ve bunu sorgulamadığına, Cemal Metin Avcı'nın bozulmuş kokoreçleri yaktığına dair sözlerine inandığına dair savunmasının ise inandırıcı bulunmadığı ifade edildi.
İddianamede şu ifadeler yer aldı:
"Mertcan Avcı'nın kollukta ve Sulh Ceza Hakimliği sorgusundaki beyanları ile sonraki aşamalarda alınan savunmasındaki beyanlarının birbirleri ile çeliştiği, maktulün konulduğu varil içerisinde yakıldığı sırada olay yerine geldiği ve hatta Cemal Metin Avcı'nın ayrılmasının ardından kendi beyanına göre 1-1,5 saat burada tek başına kalarak olay yerini ve maktulün yakıldığı varili bu süre zarfında hakimiyeti altına aldığı, Mertcan Avcı'nın bu yangını önleyecek, sonlandıracak veya Cemal Metin Avcı'yı engelleyecek hiçbir eylemde bulunmayarak suçun icrai hareketlerine katılmak suretiyle bu andan itibaren Cemal Metin Avcı'nın canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçuna iştirak ettiğine dair hakkında atılı suçtan kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiği anlaşılmakta. Şüphelinin dosyasının Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılama dosyası ile birleştirilerek yargılanıp eylemine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi talep edilmektedir."
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