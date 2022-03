https://tr.sputniknews.com/20220303/prof-dr-okyar-marmara-denizinde-su-an-bir-musilaj-var-1054386083.html

Prof. Dr. Okyar: Marmara Denizi'nde şu an bir müsilaj var

Marmara Denizi'ndeki müsilaja ilişkin son durumu değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Marmara... 03.03.2022

Müsilaj geçen yıl yoğun görüldüğü Marmara Denizi'ni kaplamıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda deniz yüzeyindeki deniz salyası temizlendi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Denizi'ndeki müsilaja ilişkin son durumu anlattı.'Bi̇r daha görülebi̇leceği̇ni̇ söylüyorduk'Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Aslında Marmara Denizi'nde müsilaj tamamen bitmemişti. Yok olmuştu evet ama müsilajı oluşturan sebepler hala devam ediyordu. Dipte dalış yapanlar tarafından, hem de rutin takiplerimizde müsilajın suyun altında çok az da olsa mevcut olduğunu biliyorduk.Bir daha görülebileceğini de söylüyorduk. Bu bizim için sürpriz olmadı. Marmara Denizi'nde evet şu an bir müsilaj var. Geçen seneki gibi etkili olmasını beklemiyoruz, istemiyoruz ve umuyoruz olmaz" dedi.'Müsi̇laj 1 yılda olmadı, geçmesi̇ de hemen olmayacak'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın almış olduğu kararlar çerçevesinde müsilaja yönelik eylem kararı alındığını anlatan Prof. Dr. Okyar, "Bu eylem planının uygulanması son derece önemli. Bununla ilgili de çalışmalar rutin olarak yapılıyor. Müsilaj 1 yılda olmadı. Uzun bir dönemin sonucunda meydana gelen bir sonuçtu.Müsilajın geçmesi de hemen olmayacak. Zaman zaman müsilajı görebiliriz. Bizim üzerimize düşen görev Marmara Denizi'nin bir daha müsilaj yaşanmaması adına önlemlerimizi almak ve iyileşmesini beklemek. Çünkü şu an Marmara Denizi hasta" diye konuştu.'Yavaş yavaş azalarak bi̇tecek'Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar "Geçen seneki müsilaj sorunundan ders çıkardığımızı umuyorum. Halk bilinçlendi diye düşünüyorum. 2007-2008 yılında da müsilaj olmuştu ve o zamandan beri zaten bölgesel olarak balıkçılar tarafından bize haber geliyordu. Balıkçılar 'Dipte müsilaj var' diyorlardı. Aslında vardı o hep görünür olmamıştı. Bizim de projelerimiz sürüyor. Sürekli her ay gözlemlerimizi sürdürüyoruz. Biz aldığımız örnekleri analiz etme aşamasındayız ama şunu diyebilirim. Dalarak çalışma yapan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler dahilinde suyun altı, geçen yıla göre çok daha iyi durumda. Geçen yılki gibi büyük kütleleri görmüyoruz. Müsilajı oluşturan türlerin yoğunluğu söz konusu. Son görünen müsilaj küçük bir alanda ortaya çıktı. Müsilaj yavaş yavaş azalarak bitecek" dedi.'Deni̇zde pi̇sli̇k, müsi̇laj yok'Balıkçılar ise geçen yılın aksine müsilaj görmedikmerini ifade ettiler. Kartal'da balıkçılık yapan Faik Altınbaş ise, "Denizde pislik, müsilaj yok. Adaların etrafı Pendik, Tuzla tarafı hep dolaşıyoruz. İnşallah bir daha olmaz. Balıkçılar çok etkilendi. Ağlarımızı atıyorduk, batmıyordu. Kokusu vardı. Bu sene görmedik" diye konuştu.Bir başka balıkçı Mehmet Erdemir, 45 senedir balıkçılık yaptığını söyleyerek, "Bu sene yok görmedik" dedi.

