Ukrayna’daki askeri eylemlerin gidişatı, Rusya’nın kesinlikle Neo-Nazilerle savaşıyor olduğunu gösteriyor. Ukrayna’daki askeri eylemlerin gidişatı, Rusya’nın kesinlikle Neo-Nazilerle savaşıyor olduğunu gösteriyor.

Aralarında Ortadoğu’dan gelenler de dahil, yabancı paralı askerlerin de bulunduğu, milliyetçi ve Neo-Nazi oluşumlar sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Daha önce de belirttiğim gibi, şehirlerin yerleşim alanlarına ağır askeri teçhizatlar yerleştirdiklerine dair objektif fotoğraflar var. Aralarında Ortadoğu’dan gelenler de dahil, yabancı paralı askerlerin de bulunduğu, milliyetçi ve Neo-Nazi oluşumlar sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Daha önce de belirttiğim gibi, şehirlerin yerleşim alanlarına ağır askeri teçhizatlar yerleştirdiklerine dair objektif fotoğraflar var.

Yüzlerce yabancı vatandaşı, askeri eylemlerin yaşandığı bölgelerden ayrılmaya çalışıyor, ancak Lviv üzerinden geçmeleri teklif edilerek rehin tutuluyorlar. Yüzlerce yabancı vatandaşı, askeri eylemlerin yaşandığı bölgelerden ayrılmaya çalışıyor, ancak Lviv üzerinden geçmeleri teklif edilerek rehin tutuluyorlar.

Operasyon sırasında belirlenen hedefler başarılı şekilde gerçekleştiriliyor. Operasyon planlanan şekilde ilerliyor. Operasyon sırasında belirlenen hedefler başarılı şekilde gerçekleştiriliyor. Operasyon planlanan şekilde ilerliyor.

Ukrayna’da yaşayanların bir kısmının korkutulmuş olması, birçoğunun milliyetçi propagandayla kandırılması ve birilerinin de bilinçli olarak Banderacıların, Büyük Vatan Savaşı sırasında Hitler’in yanında savaşan diğer Nazi uşaklarının, yolundan gitmesine rağmen Rusya ve Ukraynalıların tek bir halk olduğuna dair inancımdan asla vazgeçmeyeceğim. Ukrayna’da yaşayanların bir kısmının korkutulmuş olması, birçoğunun milliyetçi propagandayla kandırılması ve birilerinin de bilinçli olarak Banderacıların, Büyük Vatan Savaşı sırasında Hitler’in yanında savaşan diğer Nazi uşaklarının, yolundan gitmesine rağmen Rusya ve Ukraynalıların tek bir halk olduğuna dair inancımdan asla vazgeçmeyeceğim.

Neo-Naziler, Ukrayna’da öğrenim gören binlerce genç öğrenci de dahil olmak üzere, yabancı vatandaşlarını rehin aldı Neo-Naziler, Ukrayna’da öğrenim gören binlerce genç öğrenci de dahil olmak üzere, yabancı vatandaşlarını rehin aldı