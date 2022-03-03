Putin: Ukrayna'daki operasyonun gidişatı, Neo-Nazilerle savaşıyor olduğumuzu gösteriyor
20:00 03.03.2022 (güncellendi: 20:21 03.03.2022)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki milliyetçiler ve Ortadoğu’dan gelenler de dahil olmak üzere yabancı paralı askerlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.
Putin ve Güvenlik Konseyi’nin üyeleri, toplantının başında Ukrayna’daki özel operasyon sırasında ölen Rus askerleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Putin, Ukrayna’daki özel operasyonda hayatını kaybeden askeri personelin ailelerine 5 milyon rublelik ek destek sağlanması talimatı verdi.
Rus lider Ukrayna’daki tüm çatışma bölgelerinde Rusya ordusu tarafından insani koridorların oluşturulduğunu belirtti.
Putin’in açıklamaları şu şekilde:
Ukrayna’daki askeri eylemlerin gidişatı, Rusya’nın kesinlikle Neo-Nazilerle savaşıyor olduğunu gösteriyor.
Aralarında Ortadoğu’dan gelenler de dahil, yabancı paralı askerlerin de bulunduğu, milliyetçi ve Neo-Nazi oluşumlar sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Daha önce de belirttiğim gibi, şehirlerin yerleşim alanlarına ağır askeri teçhizatlar yerleştirdiklerine dair objektif fotoğraflar var.
Yüzlerce yabancı vatandaşı, askeri eylemlerin yaşandığı bölgelerden ayrılmaya çalışıyor, ancak Lviv üzerinden geçmeleri teklif edilerek rehin tutuluyorlar.
Operasyon sırasında belirlenen hedefler başarılı şekilde gerçekleştiriliyor. Operasyon planlanan şekilde ilerliyor.
Ukrayna’da yaşayanların bir kısmının korkutulmuş olması, birçoğunun milliyetçi propagandayla kandırılması ve birilerinin de bilinçli olarak Banderacıların, Büyük Vatan Savaşı sırasında Hitler’in yanında savaşan diğer Nazi uşaklarının, yolundan gitmesine rağmen Rusya ve Ukraynalıların tek bir halk olduğuna dair inancımdan asla vazgeçmeyeceğim.
Neo-Naziler, Ukrayna’da öğrenim gören binlerce genç öğrenci de dahil olmak üzere, yabancı vatandaşlarını rehin aldı
Çatışmalar sırasında askerlerimiz ve Donbasslı milisler gerçekten kahramanlık gösteriyor. Donetsk yönünde görev yapan 100. motorize tüfek tugayının personeline dikkat çekmek istiyorum. Volnovaha böglesinde Albay Aleksey Borisoviç Berhard komutasındaki askerler, milliyetçilerin enredeyse sekiz yıldır güçlendirmiş ve donatmış olduğu savunmayı derinlemesine kırdı.